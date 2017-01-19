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Ordu'da gıda zehirlenmesi şüphesi

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:05
Ordu'da gıda zehirlenmesi şüphesi

ORDU (AA) - Ordu'nun Kabataş ilçesinde, 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçede taşımalı eğitim verilen Alanket Ortaokulu'nda öğrenim gören 40 öğrencide, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görülmesi üzerine yönetim, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ambulanslarla Kabataş Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler müşahede altına alındı.

Hastane yetkilileri, besin zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş, AA muhabirine, çocukların gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlıklarını dile getirmesi üzerine okul idaresi tarafından sağlık ekiplerine haber verildiğini söyledi.

Hastaneye kaldırılan çocukların durumunun iyi olduğunu belirten Karataş, "Konuyla ilgili inceleme başlattık. Yemeklerden numune alındı. Okulda aynı yemekten 278 öğrenci yemiş. 40 öğrenci yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Diğer öğrencilerde sorun yok ancak okul yönetimi sorun yaşamayan öğrencileri de takip ediyor." dedi.

Karataş, doktor nezaretinde serum verilen çocukların tedavilerinin ardından taburcu edileceklerini kaydetti.


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