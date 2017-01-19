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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı

19 Ocak 2017 Perşembe, 19:22
1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı

ADANA (AA) - Adana'da gerçekleşen 1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı kapsamında 17 ülkeden 77 sanatçının yaptığı Adana'yı konu edinen eserlerinden oluşan sergi açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çalıştaya katılan sanatçıların Adana Kültür Merkezi olarak kullanılan tarihi kız lisesi binasında, kentin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini çeşitli tekniklerle resmettiği eserler, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergide sanatseverlerle buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 12 Ocak'ta başlayan çalıştayın kapanışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çocukluğu döneminde SSCB coğrafyasında Türk dünyasında yaşayan soydaşlarının isimlerini sportif müsabakalarda duyduklarını anımsatan Sözlü, her zaman bir gün bu coğrafyada yaşayan soydaşları ile buluşma hayalleri kurduklarını belirtti.

Türk dünyasında yaptıkları ziyaretlerin, turistik olmasının ötesinde inandıkları idealler ve değerler bütünün bir parçasını ifade ettiğini anlatan Sözlü, "Bu konuda şoven olmaya gerek yok. Toprakları fethetmeye gerek yok ama gönüller birleştiği zaman sınırlar aradan kalkıyor. İşte gönülleri birleştiren birleşmesine müsaade eden, bize bu fırsatı veren Cenabı Allah'a şükrediyoruz." dedi.

Sözlü, çalıştaya katılan sanatçıların her birinin kendisini ispatlamış ustalar olduğunu dile getirerek, böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını vurguladı.

Konuşmanın ardından Sözlü, Adana Müftüsü Hasan Çınar ile çalıştaya katılan sanatçılar kurdele keserek sergiyi açtı.

Küratörlüğünü Doç. Dr. Birsen Çeken ve Doç. Dr. Gültekin Akegün'ün üstlendiği çalıştayda Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurdistan, Bosna Hersek, Dağıstan, Hırvatistan, İran, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kosova, Makedonya, Özbekistan, Sırbistan ve Tacikistan'dan 77 ressamın Adana'yı konu edinen eserleri sergileniyor.

Sergi, 30 Ocak'a kadar açık kalacak.

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