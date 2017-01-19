Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin tutuklu 4 eski Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komutanı hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu eski Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, Zonguldak Garnizon Komutanlığında görevli Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ile Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk, avukatları ve yakınları katıldı.

Sanıklardan Tuğamiral Hasan Doğan, savunmasında, hayatının hiçbir döneminde FETÖ mensuplarıyla irtibat ve bağlantısının olmadığını öne sürerek, yapıyla ilişkilendirilmesine anlam veremediğini ifade etti.

Meslek hayatının son 6 yılını amiral olarak görev yaptığını belirten Doğan, Balyoz ve askeri casusluk davaları öncesinde, 2010'da Tuğamiralliğe terfi ettirildiğini kaydetti.

Darbe girişimi sırasında yıllık izinde olduğunu ve Ereğli ilçesinde bulunduğunu anlatan Doğan, "Bir darbe teşebbüsü yaşanmakta olduğundan, sanık Mustafa Kemal Öztürk beni aradı. Bende hemen birliğe intikal ettim. Önüme mesaj koyduklarında süratle okumaya ve televizyondan izlemeye başladım. Cuntavari bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız dedim." ifadesini kullandı.

Sıkıyönetim listesinde isminin olduğunu önüne gelen evraklardan öğrendiğini öne süren Doğan, "Zonguldak'ta Birol Şimşek'i gördüm. Ereğli'deki görevimden İstanbul'da eğitim merkezinin başına atanmak istendiğimi gördüm." dedi.

Sanık Deniz Albay Öztürk ise savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, "15 Temmuz gecesi gelen emirde, emre uymayanlara işlem yapılacağı belirtilmiştir. Ben buna rağmen gelen emirlere uymadım. 6 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

- Tanık ifadeleri

Tanık olarak dinlenen Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, 15 Temmuz gecesi evinde bulunduğu sırada eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Doğan'ın kendisini telefonla aradığını, önemli bir konu konuşacağını söyleyerek, kahve içmeye davet ettiğini aktardı.

Daha öncesinde televizyonlardan askeri bir hareketlilik olduğunu fark ettiğini anlatan Madenoğlu, Tuğamiral Doğan'ın gönderdiği sivil bir araçla garnizona gittiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Makam odasında televizyon kurmaya çalışıyorlardı. Kısa bir süre sonra bana, elindeki bazı belgeleri göstermeye çalışıyordu. Bunların nereden geldiğini, imzaların yetkili bir imza olmadığını anlatarak, 'Bunlar bizim uygulamamız mümkün olmayan emirler' dedi. Bir süre sonra belediye başkanı geldi. Biz aramızdaki konuşmada ne olduğunu anlayamadan Vali Ali Kaban arayarak, emniyet müdürlüğüne gitmemi söyledi. Orada bulunduğum sırada komutan telefonla arayarak, 'Bütün askerleri yerlerinde tutuyorum. Ben bu tür hareketlere karşıyım' dedi. Bende, 'İyi yapıyorsunuz, sizden beklenen budur' dedim."

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da 15 Temmuz gecesi Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Doğan'ın kendisini arayarak kahve içmeye davet ettiğini belirterek, "Makamına gittiğimde gelen emirlerden bahsetti. İmzaların yetkili imzalar olmadığını söyledi. Yanında yaklaşık 10-15 dakika durduktan sonra ayrıldım." şeklinde konuştu.

Mahkeme Heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

- İddianameden

Zonguldak'ta, FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Albay Kamil Günler 17 Temmuz, Tuğgeneral Birol Şimşek 18 Temmuz, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Doğan ile Deniz Albay Öztürk ise 21 Temmuz 2016'da tutuklanmıştı.



İddianamede sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.