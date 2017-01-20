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Bursa'da "Sümerbank Desenleri" sergisi

20 Ocak 2017 Cuma, 10:19

BURSA (AA) - İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünce hazırlanan "Bir Ulusu Giydirmek: 1956-2000 Yılları Arası Sümerbank Desenleri" sergisi, Bursa'da açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, müzelerin geçmişin ve geleceğin bugünde buluşma noktası ve hayatın her alanına ışık olduğunu belirtti.

Bursa'nın Türkiye'nin müze başkenti olduğunu vurgulayan Karlık, şunları söyledi:

"Türk ekonomisine katkılar sağlayan Sümerbank Merinos Yünlü Sanayi Müessesesi, günümüze taşınarak Merinos kompleksine dönüştürüldü. Merinos Tekstil Sanayi Müzesi de açıldığı günden bu yana geleneksel tekstil çalışmalarını ve sergilerini Bursalılarla buluşturuyor. '1956-2000 Yılları Arası Sümerbank Desenleri' isimli serginin eski bir Sümerbank kuruluşu olan müzede sergilenmesi ayrı önem taşıyor. Sergide, 1956-2000 arasında üretilmiş kumaşlar farklı teknikler kullanılarak tekrar üretilmiş kumaşlar ve bu kumaşlardan dikilmiş dönem giysileri bulunmaktadır. Serginin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Proje küratörlerinden Prof. Elvan Özkavruk Adanır da Sümerbank arşivinin 2006'da üniversitenin eline geçtiğini, arşivde yaklaşık 7 bin albümden oluşan 200 bine yakın kumaş bulunduğunu aktardı.

Adanır, kumaşların İzmir Halkapınar Basma Müessesesi'nden geldiğini, 2015'te hazırlanan projeyle kumaşların yaklaşık 6 bin 600'ünün dijital ortama aktarıldığını, buna "www.tudita.com" adresinden ulaşılabileceği ifade etti.

- "Sümerbank o dönemde bir ulusu giydirdi"

Sergiyi Yrd. Doç. Dilek Himam Er ve öğretim görevlisi Jörn Fröhlich ile birlikte hayata geçirdiklerini anlatan Adanır, şöyle konuştu:

"Sergide, 1933'lü senelerden 2000'li senelere kadar Sümerbank'ın tarihi, Türkiye'deki olaylar, modadaki değişiklikler, Türkiye'deki etkileri anlatıldı. Sümerbank o dönemde bir ulusu giydirdi. Herkesin mutlaka bu markayla bir anısı bulunuyor. Bu sergiyi, Bursa'da açmayı anlamlı buluyoruz çünkü Bursa Merinos ile İzmir Sümerbank birleştirilerek bir araya getirilmişti. Projeyi duyan İzmirliler sandıklarından Sümerbank'a ait her objeyi bize getirerek destek oldular. Umarım Sümerbank'ın kalıcı bir müzesi olur ve Türk tekstil tarihine ışık tutmaya devam eder."

Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi Küratörü Prof. Dr. Ayten Sürür de bir neslin hafızasında yer eden Sümerbank ürünlerinin hayatın içerisinde önemli yer tuttuğunu, arşivin tekstil tarihinin önemli bir bölümünü oluşturduğunu ve birçok taraf için değerli belgesel niteliği taşıdığını vurguladı.

Sümerbank'a ait İzmir Halkapınar Basma Müessesesinin desen albümlerinin dijital olarak taranmasıyla hazırlanan çalışma ürünleri ve materyallerden oluşan yaklaşık 100 parçalık sergi, 5 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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