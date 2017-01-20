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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

20 Ocak 2017 Cuma, 10:25
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

BOLU (AA) - TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı, TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükleri kesiminde, D-100 karayolunda ise Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Trafik ekipleri ise sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, gün boyunca aralıklarla kar yağışı beklediklerini kaydetti.

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