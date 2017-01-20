20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaldırımdaki yayaya çarpıp kaçan sürücü kamerada

20 Ocak 2017 Cuma, 12:26
Kaldırımdaki yayaya çarpıp kaçan sürücü kamerada

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir sürücünün, kullandığı ciple kaldırımda bekleyen yayaya çarpıp yaralayarak olay yerinden kaçması cep telefonu ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazipaşa Mahallesi'nde N.K. (63) kullandığı 01 BSS 76 plakalı cipin kontrolünü kaybederek karşı yöne geçip kaldırımda bekleyen Eray Aladağ'a (34) çarptı.

Cipin altında kalarak ağır yaralanan Aladağ, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından aracın altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazadan sonra olay yerinden uzaklaşan sürücü N.K, bir gün sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Sürücü, ifadesinde, yaklaşık 3 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğunu belirtti. Kaza günü vefat eden bir yakınının taziyesine gittiğini kaydeden N.K, dönüşte kendisini rahatsız hissettiğini için kontrol amacıyla özel bir hastaneye giderken baygınlık geçirdiğini, kazadan sonra kendine geldiğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Kaza kamera kayıtlarında

Yoğun bakımda tedavi gören yaralı Eray Aladağ'ın kardeşi Erkan Aladağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücünün alkollü ve süratli olduğuna dair görgü tanıklarının beyanlarının olduğunu iddia etti.

Aladağ, ağabeyinin hayati tehlikeyi atlatamadığına işaret ederek, "Kazadan sonra sürücü aracından çıkarak olayı soğukkanlılıkla izliyor. Aracın altında ağabeyimin olduğunu gördüğü halde olay yerinden hızla uzaklaşıyor." dedi.

Anne Ayşe ve baba Cumali Aladağ ise oğlunun yaşam mücadelesi verdiğini, ailesi olarak büyük acı yaşadıklarını dile getirerek, sürücüye tepki gösterdi.

Kazanın meydana geldiği bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, kaldırımda ilerleyen cipin, önünde sürüklediği Eray Aladağ'ı altına alarak bir pano ve aydınlatma direğine çarparak durabilmesi görülüyor.

Bir kişinin kazanın ardından cep telefonu kamerasıyla evinin penceresinden çektiği görüntüde ise vatandaşların cipin altında kalan Eray Aladağ'ı kurtarmaya çalışması, bu sırada bir kadının sürücüye "Öyle sürülür mü? Suçlu sensin. Gözümün önünde oldu. Yazık." şeklindeki sözlerle tepki göstermesi yer aldı.

Görüntülere Eray Aladağ'ın kardeşinin telefonla yakınlarına kazayı haber verirken fenalaşması ve sürücünün telefonla görüşme yaparak olay yerinden uzaklaşması da yansıdı.

İLGİLİ HABERLER

Karnelerini hastanede aldılar
YEREL

KARNELERİNİ HASTANEDE ALDILAR
Adana'da işportacı işgaline geçit yok
YEREL

ADANA'DA İŞPORTACI İŞGALİNE GEÇİT YOK
Çukurova'nın kritik altyapı riskleri değerlendirildi
YEREL

ÇUKUROVA'NIN KRİTİK ALTYAPI RİSKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ
Hamile kadın ile yaşlı çiftin imdadına jandarma yetişti
YEREL

HAMİLE KADIN İLE YAŞLI ÇİFTİN İMDADINA JANDARMA YETİŞTİ
Kanada Büyükelçisi'nden Sözlü'ye ziyaret
YEREL

KANADA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN SÖZLÜ'YE ZİYARET
Adana'da Karafatma Caddesi asfaltlandı
YEREL

ADANA'DA KARAFATMA CADDESİ ASFALTLANDI
Adanalı bayan hentbolcular çeyrek finalde
YEREL

ADANALI BAYAN HENTBOLCULAR ÇEYREK FİNALDE
Adana'daki DEAŞ operasyonu
YEREL

ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONU
Samet Aybaba &quot;Bordo Bereliler Suriye&quot; setinde
YEREL

SAMET AYBABA "BORDO BERELİLER SURİYE" SETİNDE
Yıldız Erkek Basketbolde Buhara Ortaokulu Adana birincisi
YEREL

YILDIZ ERKEK BASKETBOLDE BUHARA ORTAOKULU ADANA BİRİNCİSİ
Adana'nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 7 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adana'da terör operasyonu
YEREL

ADANA'DA TERÖR OPERASYONU
Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ADANA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Adana'da şüpheli-polis kovalamacası
YEREL

ADANA'DA ŞÜPHELİ-POLİS KOVALAMACASI
Adana'da çöp kamyonunda yangın
YEREL

ADANA'DA ÇÖP KAMYONUNDA YANGIN
Adana'daki cinayet davası
YEREL

ADANA'DAKİ CİNAYET DAVASI
1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı
YEREL

1. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SANAT ÇALIŞTAYI
Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası
YEREL

HENTBOL: BAYANLAR TÜRKİYE KUPASI
Adana merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL

ADANA MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Adana Demirspor'da tek hedef 3 puan
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'DA TEK HEDEF 3 PUAN
(Düzeltme) &quot;Tarihte Adana&quot; sergisi
YEREL

(DÜZELTME) "TARİHTE ADANA" SERGİSİ
Toroslar EDAŞ, TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu'nu ağırladı
YEREL

TOROSLAR EDAŞ, TEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ LEVENTOĞLU'NU AĞIRLADI
&quot;Tarihte Adana&quot; sergisi
YEREL

"TARİHTE ADANA" SERGİSİ
Adana Ticaret Borsası
YEREL

ADANA TİCARET BORSASI