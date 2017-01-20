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"Enerjinin en az yüzde 20'sini nükleerden üretelim istiyoruz"

20 Ocak 2017 Cuma, 12:35

BURSA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Üyesi Fazıl Şenel, Türkiye'de enerji portföyünün yüzde 20'sini nükleer enerjiden karşılamak istediklerini bildirdi.

Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin enerji açısından gerçekten çok hızlı büyüyen bir ülke olduğunu belirtti.

Enerji üretiminin baz enerji santralleriyle desteklenmesi gerektiğine değinen Şenel, Enerji Bakanlığının enerji politikasındaki 5 sac ayağından bir tanesinin de nükleer olduğunu söyledi.

Nükleer enerjiyi tamamen barışçıl amaçlarla, enerji ihtiyacını karşılama amacıyla düşündüklerini dile getiren Şenel, "Şu an 2 tanesinin ihalesi ve yer teslimi yapıldı, çalışmaları tamamlanıyor, üçüncüyle ilgili yer tespit çalışmaları yapılıyor. İnşallah dördüncü de gelecek arkadan. Biz ülkemizi en zor zamanlarda bile elektriksiz, enerjisiz bırakmamak ve sürekliliğini sağlayıp daha ekonomik olarak üretmesini sağlamak amacıyla nükleer enerjiyi istiyoruz." diye konuştu.

- "Nükleerin avantajı çok daha fazla"

Şenel, bu sayede Türkiye'de daha uygun fiyatlarla enerji üretilebileceğini, sürekli bir enerji elde edileceğini, yerinde üretim ve tüketimin destekleneceğini anlattı.

Eleştirilere de değinen Şenel, şöyle devam etti:

Eğer birilerinin dediği gibi gerçekten tehlikeli, çevreye zararlı gibi düşünülüyorsa kalpleri rahat olsun. Bir nükleer santralin atığı, normal bir kömür santralinin atığının binde biri kadardır. Bunların hepsi de kontrol altında tutulabiliyor zaten. Her şeyin avantajı dezavantajı var ama nükleerin avantajı çok daha fazla. Avrupa'da bazı ülkelerde nükleer enerjinin toplam enerji üretimindeki yeri yüzde 80'leri buluyor. Kiminin yüzde 50, kiminin 60 kiminin de 80. ABD'de bile bu durum yüzde 35'lerde, orada kömür de çok ileri seviyelerde. Bizim istediğimiz yıllık enerji ihtiyacımızın en azından yüzde 20'lik kısmını biz nükleerden üretelim istiyoruz. Yoksa yüzde 50'leri 80'leri hedefliyor değiliz. Yüzde 20'lik bir enerji portföyümüz nükleer enerjiden oluşsun, sürekli bir enerji olsun, arz çünkü devamlı artıyor."

- "Nükleer enerjiyle ilgili bir bilinç transferi yapıldı"

Nükleer enerji konusunda Akkuyu ve Sinop'ta kurulacak santraller ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi de veren Şenel, şunları kaydetti:

"Burada nükleer enerjiyle ilgili bir bilinç transferi yapıldı yaklaşık 3-5 senedir. Bununla ilgili inşallah bir bilinçlenme de var. Biz riski en minimum olan en güçlü teknolojiyi kuruyoruz, yoksa eskimiş bir santrali söküp gelip burada kurmuyoruz. Riski en az, en teknolojik, mümkün olan en verimli santralleri getirip burada kurmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili inşallah bilgi birikimlerimizi de sağlayacağız."


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