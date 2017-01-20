Yozgatlı beşizlerin ilk karne heyecanı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde İbrahim ve Özlem Bulut çiftinin 2012'de prematüre dünyaya gelen beşiz çocukları, ilk karnelerini aldı.

Akdağmadeni Namık Kemal İlkokulunda ana sınıfına giden Zeynep Muhteber, Yunus Kerem, Ömer Faruk, Davut Ege ve Muhammed Emin, karnelerini babaları İbrahim Bulut ile aldı. Okulun ana sınıfında düzenlenen karne dağıtım törenine, beşizlerin yanı sıra sınıf arkadaşları ve veliler katıldı.

Baba Bulut, karne töreni sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, beşizlerinin ilk karne heyecanını birlikte yaşadıklarını söyledi.

Beşizlerin zorlu bir eğitim hayatına başladıklarını belirten Bulut, çocuklarının daha kaliteli eğitim alması için kendileri kadar öğretmenlerin de özverili şekilde çalıştığını kaydetti. Bulut, şöyle konuştu:

"Eğitim süresince zorlandığımız anlar oldu. İlk başta her öğrencinin yaşadığı süreci yaşadılar ama okula kendileri kolayca adapte oldular. Beşizlerimiz derslerinde gayet başarılar. Okul hayatına başladıklarında kendileri bir sınıf gibi olmuş oldular. 25 kişilik anasınıfının beş tanesi bizden olunca çoğunluğu ellerinde bulundurmuş oldular. Yeni eğitim öğretim hayatlarında ise başarılı yıllar geçirmelerini diliyorum. Öğretmenlerimiz çocuklarımızın eğitimi için ellerinden geleni yaptılar. Emeği bulunan öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum."

Beşizler daha sonra aynı okulda eğitim gören ve 3. sınıfa giden ağabeyleri Efe'nin de karnesini birlikte aldı.