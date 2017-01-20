20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Hepatit C"de yeni nesil tedavilerle başarı arttı

20 Ocak 2017 Cuma, 13:07

BURSA (AA) - Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bilgehan Aygen, "Direkt etkili antiviraller veya yeni nesil tedaviler ile hastalarımızda gerçekten büyük bir başarı elde edebiliyoruz." dedi.

Prof. Dr. Aygen, Bursa'da başlayan KLİMİK Hepatit Akademisi 2017 etkinlikleri öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Yeni tedavi ajanlarının çıkmasıyla Hepatit C gerçekten tamamen kayboluyor mu?" sorusunun son zamanlarda merak konusu olduğunu belirtti.

Aygen, doğrudan etkili antiviral ajanlar olarak adlandırılan tedavi seçeneklerinin geçen haziran ayından itibaren güncellenen Sağlık Uygulama Tebliği'nin hastalara tedavi şansı tanıdığını, böylece tedavi maliyetinin tek hastada 100 bin lirayı bulan ilaçların, SGK tarafından geri ödenmeye başlanmasıyla binlerce hastaya Hepatit C'den kurtuluş umudunun doğduğunu dile getirdi.

- Yaklaşık 9 bin hastaya tedavi imkanı

Tüm hastaların tedavi almasının söz konusu olmadığına işaret eden Aygen, şöyle konuştu:

"Daha önce tedavi alıp bu tedaviye yanıt vermeyen hastalar veya ilk kez tanı konulup hastalığı orta veya ağır düzeyde olan ya da eşlik eden bir başka hastalığı olanlarda kullanabiliyoruz. Kalıcı yanıt dediğimiz başarı oranı elde edilirse virüsten yüzde 90'ın üzerinde kurtulma olanağı var. Dolayısıyla bu direkt etkili antiviraller veya yeni nesil tedaviler ile hastalarımızda gerçekten büyük bir başarı elde edebiliyoruz. Sağlık mevzuatının dışında kalan hastalarımıza da bu tedavi seçeneğinin ulaşması için uğraşlarımız devam ediyor."

Türkiye'de kullanılan 2 farklı ilaç grubu olduğunu anlatan Aygen, "Yaklaşık 9 bin civarında hastaya bu tedavilerin verilebildiğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla gelecek günlerde bu diğer hastalarımıza da ulaşırsa, kronik karaciğer hastalığın sonra siroz, karaciğer kanseri veya diğer komplikasyonlara bağlı ölüm oranı son derece yüksek olan Hepatit C'den büyük oranda kurtulmak mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

KLİMİK Genel Sekreteri Doç. Dr. Süda Tekin de enfeksiyon hastalıkları alanında 10 farklı çalışma gruplarının bulunduğunu söyledi.

Bu gruplardan biri olan Viral Hepatit Çalışma Grubu'nun 2011 yılından beri çalışmalarına devam ettiğini belirten Tekin, "Viral hepatitler yani sarılık etkenleri, Hepatit A'dan E'ye kadar pek çok hastalıklara yol açabilmekte ve sonrasında da karaciğer sirozu, karaciğer kanseri ve karaciğer yetmezliğine varan kötü bir sürece ilerleyebiliyor. Bunların önlenmesinde, koruyuculuğunda, tanı ve tedavisinde bu çalışma grubumuz oldukça aktif çalışmaktadır." dedi.

- Çoğu insan hepatit taşıdığından habersiz

KLİMİK Hepatit Akademisi 2017 Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş ise son yıllarda Hepatit B ve Hepatit C'nin HIV enfeksiyonuyla birlikte ülkede hızlı bir yayılım gösterdiğini ifade etti.

Hedeflerinin bu yayılımı önlemek olduğunu vurgulayan Çelikbaş, şunları kaydetti:

"Bu yayılımı önlemek için toplumu bulaşma yolları hakkında bilgilendirmek gerekiyor. Özellikle Hepatit B, Hepatit C ve HIV enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan hastalıklar içinde sayılabilen, uyuşturucu kullanımı sırasında ortak kullanılan enjektörlerle kan yoluyla bulaşabilen hastalıklar. Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin Hepatit B virüsü ile karşılaşmış olduğu, yaklaşık 400 milyon kişinin ise kronik Hepatit B olduğu bilinmektedir. Her yıl 500-700 bin kişinin HBV infeksiyonu veya ilgili komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir. Hepatit virüsleri karaciğerde yerleşerek hastalık oluştururlar. Bu kişiler çoğu zaman enfeksiyonu taşıdığından veya hasta olduğundan habersizdir. Bu nedenle bulaşın en önemli kaynağı bu bireylerdir."

İLGİLİ HABERLER

Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
Güney Afrikalı gençler Bursa'da meslek öğrenecek
YEREL

GÜNEY AFRİKALI GENÇLER BURSA'DA MESLEK ÖĞRENECEK

Kardeşine böbreğini verdi
YEREL

KARDEŞİNE BÖBREĞİNİ VERDİ

&quot;Enerjinin en az yüzde 20'sini nükleerden üretelim istiyoruz&quot;
YEREL

"ENERJİNİN EN AZ YÜZDE 20'SİNİ NÜKLEERDEN ÜRETELİM İSTİYORUZ"
Özkan'dan Bozbey'e ziyaret
YEREL

ÖZKAN'DAN BOZBEY'E ZİYARET
Nilüfer'de caz heyecanı başlıyor
YEREL

NİLÜFER'DE CAZ HEYECANI BAŞLIYOR
İnegöl'de trafik ve iş kazalarında büyük artış
YEREL

İNEGÖL'DE TRAFİK VE İŞ KAZALARINDA BÜYÜK ARTIŞ
Bişkek'te kargo uçağının düşmesi
YEREL

BİŞKEK'TE KARGO UÇAĞININ DÜŞMESİ

Bursa'da &quot;Sümerbank Desenleri&quot; sergisi
YEREL

BURSA'DA "SÜMERBANK DESENLERİ" SERGİSİ
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Önce kaza yaptı sonra otomobilini yaktı
YEREL

ÖNCE KAZA YAPTI SONRA OTOMOBİLİNİ YAKTI
Bursa'da &quot;Nefesli Çalgılar Konseri&quot;
YEREL

BURSA'DA "NEFESLİ ÇALGILAR KONSERİ"
Bursa'da 162 kilogram eroin ele geçirilmesi
YEREL

BURSA'DA 162 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLMESİ
GÜNCELLEME - Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları
YEREL

BURSASPOR'DA ADANASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Bursaspor'un arazisi için imar değişikliği
YEREL

BURSASPOR'UN ARAZİSİ İÇİN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BURSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
&quot;KOBİ'lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları&quot;
YEREL

"KOBİ'LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEKLER VE FİNANS OLANAKLARI"

Boşnak imam hatip öğrencileri Bursa'da
YEREL

BOŞNAK İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİ BURSA'DA
Gürsu'da üst yapı çalışmaları hızla ilerliyor
YEREL

GÜRSU'DA ÜST YAPI ÇALIŞMALARI HIZLA İLERLİYOR
Şeker: &quot;Eğitimcileri başarısız göstererek sendikal rant elde etme devri bitmiştir&quot;
YEREL

ŞEKER: "EĞİTİMCİLERİ BAŞARISIZ GÖSTEREREK SENDİKAL RANT ELDE ETME DEVRİ BİTMİŞTİR"
Nilüfer'de &quot;İyileştirme Ekibi&quot; iş başında
YEREL

NİLÜFER'DE "İYİLEŞTİRME EKİBİ" İŞ BAŞINDA
Karacabey Belediyesi'nden stratejik planlama toplantısı
YEREL

KARACABEY BELEDİYESİ'NDEN STRATEJİK PLANLAMA TOPLANTISI
Bursa'da doğalgaz patlaması
YEREL

BURSA'DA DOĞALGAZ PATLAMASI