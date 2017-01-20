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Kocaeli'deki FETÖ/PDY soruşturmaları

20 Ocak 2017 Cuma, 13:13
Kocaeli'deki FETÖ/PDY soruşturmaları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalara ilişkin, "Toplam gözaltı sayısı 2 bin 40, tutuklu sayısı 559, yakalama kararıyla aranan şüpheli sayısı 144, açılan dava sayısı 268, açılan davalarda şüpheli sayısı ise 552'dir." dedi.

Kocaeli Adliyesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kurt, vatandaşların huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlamak, temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarını temin etmek için çalıştıklarını söyledi.

Başta FETÖ/PDY silahlı terör örgütü olmak üzere, tüm suç örgütleriyle hukuk sınırları içinde mücadeleyi etkin ve kararlı biçimde sürdüreceklerini dile getiren Kurt, "Cumhuriyet Başsavcılığımızda 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde 30 cumhuriyet savcısı, 55 hakim görev yapmaktayken, HSYK tarafından FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle 14 cumhuriyet savcısı, 12 hakim meslekten ihraç edilmiş, 1 cumhuriyet savcısı ve 1 hakim de görevden uzaklaştırılmıştır." diye konuştu.

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Kocaeli'deki soruşturmalar kapsamında toplam gözaltı sayısının 2 bin 40 olduğunu belirten Kurt, "Tutuklu sayısı 559, yakalama kararıyla aranan şüpheli sayısı 144, açılan dava sayısı 268, açılan davalarda şüpheli sayısı ise 552'dir." dedi.

Kurt, ağır ceza mahkemelerindeki duruşma salonlarının yeterli büyüklükte olmadığını, bu nedenle FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili görülecek toplu davalarda Kandıra'da bulunan ceza infaz kurumları yerleşkesinde uygun ve bağımsız bir yere duruşma salonu yapmak istediklerini, bunu değerlendireceklerini kaydetti.

Cumhuriyet Başsavcılığına 2016 yılında 27 bin 300 soruşturma dosyası geldiğini belirten Kurt, bunlardan 22 bin 431'inin sonuçlandırıldığını bildirdi.

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