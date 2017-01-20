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Okullarda karne heyecanı

20 Ocak 2017 Cuma, 13:44

ŞANLIURFA (AA) - Tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de öğrenciler karnelerini aldı.

Şanlıurfa'da karne günü nedeniyle merkez Eyyübiye ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Törende Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz ile İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekici, Türk ve Suriyeli öğrencilere karnelerini dağıttı.

Törende konuşan Açıkgöz, 614 bin Türk, 60 bin de Suriyeli öğrencinin karne heyecanını yaşadığını belirterek öğrencilerden tatili iyi değerlendirip eksiklerini tamamlamaları ve dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

İlci ise öğrencilerin karnelerine bakarak kendilerini değerlendirmelerini isteyerek tüm eğitim camiasına iyi tatiller temennisinde bulundu.

Ekinci de öğrencilerin tatilde bol bol kitap okumalarını önererek eğitime ellerinden geldiği kadar destek olduklarını kaydetti.

Törende Suriyeli öğrenci Tesnib Şeh de İstiklal Marşı'nı okudu.

- Malatya

Malatya'daki tören ise Mehmet Emin Bitlis İlkokulunda düzenlendi. Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Mustafa Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların karne heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Yarıyıl tatilinde Milli Eğitim Bakanlığının ödev verilmemesi yönündeki talimatını hatırlatan Toprak, "Öğrencilerimizin dinlenmiş bir şekilde ikinci yarıyıla başlamalarını istiyoruz. İlimizde eğitim ve öğretimin iyi bir şekilde sonuçlandığını görüyoruz. Çocuklarımızı, 15 gün sonra okullarımızın da varsa eksikliklerini gidermiş bir şekilde ikinci döneme başlayacağımızı ifade ediyorum." dedi.

Ebeveynlere de seslenen Toprak, notları iyi olmayan öğrencilere kızmak yerine bazı tedbirler alarak sorunun giderilmesini önerdi.

Malatya'da 922 okuldaki 168 bin 829 öğrenci karne sevinci yaşadı.

- Kilis

Kilis'te ise Vali Yardımcısı Mustafa Enver Böke ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, TOKİ İlkokulundaki öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilerle sohbet eden Böke, eğitimin önemine işaret etti. Öğrencilerin yarıyıl tatilini geçirilmeleri için tavsiyelerde bulunan Vali Böke, öğrencilere karne hediyelerini de verdi ve fotoğraf çektirdi.

Kilis'te 31 bin Türk, 22 bin Suriyeli öğrenci, eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamladı

- Adıyaman

Adıyaman'da 151 bin 500 öğrenci yarıyıl tatiline karne sevinci ile girdi. Adıyaman İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen törende Vali Yardımcısı Yusuf Özdemir ile Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, öğrencilerin karnelerini verdi.

Öğrencilerin yarıyıl tatilini nasıl geçireceğini soran Kızılkaya, öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Kızılkaya, Adıyaman'da 796 okulda, 9 bin 558 öğretmen tarafından verilen eğitimle 151 bin 500 öğrencinin karne aldığını belirtti.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, AFAD-UNİCEF Orta Okulu Geçici Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta 15 bini Suriyeli öğrenci olmak üzere 300 bin öğrencinin karne aldığını söyledi.

İl genelinde birçok yerde karne alındığı ama Suriyeli öğrenciler yalnız hissetmesin diye programa katıldığını belirten Akkurt, şunları söyledi:

"Sizlerin burada yapmış olduğu çalışmalara gayretlere katkı sunmak adına arkadaşlarımla birlikte buradayım. Bundan sonradaki süreçte biliyorum ve umuyorum ki en kısa sürede sizlerde ülkenizdeki bu iç karışıkların son bulmasıyla birlikte arzu ettiğiniz hayat standartlarını kendi memleketinizde kendi ülkenizde yaşayabilirsiniz. İkinci dönemde de sizlerle daha farklı projeler, daha farklı çalışmalar yapmayı arzu ettiğimizi ifade ediyorum. burada bulunan bütün öğrenciler çocuklar bizim çocuklarımız, bizim öğrencilerimiz. Devletimizin sağlamış olduğu imkanlarla fırsatlarla bu eğitim süreçlerini daha üst noktalara getirmek için gayret edeceğiz."

İl genelinde 280 bin civarında Türk öğrencinin bulunduğuna işaret eden Akkurt, "15 bin civarında Suriyeli öğrencilerimiz var açık öğretimleri de dahil ettiğimizde yuvarlak rakam 300 bin öğrencimiz var. İki merkez var burada biri burası diğeri çadır kentteki merkezler onların dışındaki bütün öğrenciler de bizim kendi okullarımızda kendi öğrencilerimizle beraber eğitimlerine devam ediyorlar." diye konuştu.

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