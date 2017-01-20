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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Başarılı öğrencilere ücretsiz tıraş

20 Ocak 2017 Cuma, 16:10
Başarılı öğrencilere ücretsiz tıraş

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuaförlük yapan Serdar Ulutaş, başarılı öğrencileri bedava tıraş ediyor.

Tepebaşı Mahallesinde bu işi geleneksel hale getiren Ulutaş, her yıl karne gününde teşekkür ve takdir belgesini alan başarılı öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.

Ulutaş, yaptığı açıklamada, kampanyayı bu yıl üçüncü kez düzenlediklerini belirten Ulutaş, "Bu işi geleneksel olarak devam ettiriyoruz. Sabahtan beri bir yoğunluk yaşıyoruz. Bu tempomuz hala düşmemiş. Yaklaşık 120 kişi gelir diye düşünüyorum. Sabahtan beri 85 kişi tıraş ettik. Bu mutluluğu güzelliği çocukların gözlerinde görüyoruz. Diğer meslektaşlarımıza örnek olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Başarı belgesi alan Mezopotamya Ortaokulu öğrencisi Doğan Kalak ilanı görünce, takdir belgesini getirerek, ücretsiz tıraş olduğu belirtti.

Öğrenci Mehmet Ece de yoldan geçerken ilanı gördüğünü ve başarı belgesini alarak tıraş olmaya geldiğini kaydetti.

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