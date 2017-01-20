Karne heyecanını 10 yıldır evinde yaşıyor

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bedensel engeli nedeniyle 10 yıldır okula gidemeyen ve Furkan Soyyiğit, karne sevincini evinde yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığının evde eğitim hizmeti programından 10 yıldır faydalanan Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Soyyiğit'i, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ve Lise Müdürü Rıfat Yiğit, evinde ziyaret etti.

Yarıyıl karnesini Çevik'ten alan 17 yaşındaki Soyyiğit, evde eğitim sayesinde hayata daha sıkı bağlandığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır okula gidemediği için evde eğitim aldığını ifade eden Soyyiğit, şöyle konuştu:

"İlk başlarda yaşıtlarımla okula gidememenin burukluğunu yaşıyordum ancak ileri ki yıllarda evde eğitimin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Benim gibi engelli kardeşlerimizin hayata küsmeden evde eğitim almaları çok önemli. Ben de okuyarak ülkeme faydalı insan olmak istiyordum. Dışarı çıkamadığım için ileride evde kendi işimi kurmak istiyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çevik de öğrencinin derslerinde başarılı olduğunu söyledi.

Soyyiğit, şunları kaydetti:

"Gerek başarı gerek tarihi gerekse milli ve manevi değerlerini benimseyen öğrencilerimize evde eğitim vererek onları hayata kazandırmaya çalışıyoruz. Devletimiz Furkan'a ve Furkan gibi gençlerimize öğretmen tahsis ederek evde eğitim almasını sağlıyor. Bunun gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Furkan'a derslerinde başarılar diliyorum."



