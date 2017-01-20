Muhtarlarla "Göz Göze Programı" ile iletişim kurulacak

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, muhtarlarla daha sağlıklı iletişim kurulması ve muhtarların kent merkezine gelmesine gerek kalmadan sorunlarının çözülmesi amacıyla "Göz Göze Programı"nı hayata geçirdi. Programla Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, mahalle muhtarlarıyla video konferans sistemiyle canlı olarak görüşmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin sınırları içerisinde 805 mahalleye hizmet veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarının sorunlarına ve isteklerine vakit kaybetmeden cevap vermek için "Göz Göze Programı"nı hayata geçirdi.

"Göz Göze Programı"yla randevu talebinde bulunan mahalle muhtarları, merkeze gelmelerine gerek kalmadan Başkan Kocamaz ile görüntülü ve canlı olarak görüşüp, taleplerini ilk ağızdan iletme fırsatı buldu.

Program kapsamında ilk video konferans görüşmesi, Aydıncık İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Latif Buldurluoğlu ile gerçekleştirildi.

Video konferans teknolojisiyle muhtarlarla görüşen Kocamaz, programla birebir görüşme imkanı bulduklarını ve sorunların bir an evvel çözüme kavuşturulması anlamında hem muhtarlara hem de kendilerine büyük bir kolaylık sağlayacağını belirtti.

Belediye olarak oldukça geniş bir alana hizmet verdiklerinin ifade eden Kocamaz, "Hem kaynağa hem zamana ihtiyacımız var ama her şeye rağmen Mersin'in tamamında hizmet vermeye çalışıyor. Elbette muhtarlarımızın istek ve önerileri daha da fazla olabilir. Hepsini değerlendirmek bizim görevimiz." diye konuştu.

Programla Kocamaz ile görüşüp taleplerini ileten Muhtarı Buldurluoğlu da ilçedeki sorunlar için başkanla yüz yüze görüştüklerini, sorunları anlatıp cevapları ilk ağızdan aldıklarını dile getirdi.







