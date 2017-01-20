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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Kendisi gibi trafik kazasında ölen annesinin yanına defnedildi

20 Ocak 2017 Cuma, 17:33
Kendisi gibi trafik kazasında ölen annesinin yanına defnedildi

YOZGAT (AA) - Elazığ'da kuvözde olan bebeğini emzirmek için hastaneye giderken geçirdiği trafik kazasını sonucu hayatını kaybeden Nurgül Celayir'in cenazesi, memleketi Yozgat’ın Çandır ilçesine bağlı İğdeli köyünde trafik kazasında kaybettiği annesinin yanına defnedildi.

Elazığ’dan Yozgat’ın Çandır ilçesine bağlı İğdeli köyüne getirilen Celayir için ikindi namazına müteakip köy mezarlığı yanındaki meydanda cenaze namazı kılındı.

Celayir'in cenazesi, daha önce trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Zeliha Öztürk’ün yanında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Celayir’in yakınları, Çandır Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Yozgat İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Naci Avşar, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Annesini iki yıl önce kaybeden Celayir'in bu nedenle düğününü bir müddet ertelediği, evliliğinin ardından beyin damarında tıkanıklık bulunduğu ve Malatya'da ameliyat olduğu öğrenildi.

Bir süre yoğun bakımda kalan Celayir'in bütün risklere rağmen hamileliğini sonlandırmayarak 10 Ocak'ta Nuh ismini verdikleri bebeğini dünyaya getirdiği, ameliyat öncesi ölmesi halinde ise annesinin yanına defnedilmesini istediği belirtildi.

İskender Celayir idaresindeki 34 AJ 3766 plakalı otomobil, dün, Elazığ-Keban karayolunun 35. kilometresinde şarampole devrilmiş, kazada sürücünün eşi Nurgül Celayir (37) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Sürücü ve annesi Feride Celayir de hastaneye kaldırılmıştı. Aracın yanında bulunan biberondaki süt, bebeğe verilmek üzere hastaneye gönderilmişti.



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