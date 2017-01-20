Yozgat'tan Haleplilere 5 tır yardım

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YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Çandır ilçesinde düzenlenen kampanyada toplanan yardım malzemelerini taşıyan 5 tır, Haleplilere gönderildi.

Çandır Kaymakamlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Çandır Şubesince ortaklaşa düzenlenen "Halep’te İnsanlık Ölmesin" kampanyasında toplanan 96 ton un, 25 ton su ve 147 koli çeşitli giyecek ve battaniyeden oluşun yardım malzemelerinin bulunduğu tırlar için ilçe meydanında uğurlama töreni düzenlendi.

Kaymakam Baycar, törende yaptığı konuşmada, "Halep’te insanlık yok olmakta ve emin olun Türkiye’den başka destek veren başka bir ülke de yok. Türkiye, nerede mazlum ve mağdur varsa imdadına koşuyor." dedi.

Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Ergün de kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Bugün buradan uğurladığımız tırlarla Halep’teki kardeşlerimize yiyecek, içecek değil aynı zamanda umut gönderiyoruz." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Mehmet Özcan tarafından yapılan duanın ardından tırlar Haleplilere ulaştırılmak üzere bölgeye uğurlandı.