GÜNCELLEME - Karabük merkezli 12 ildeki FETÖ operasyonu

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KARABÜK (AA) - Karabük merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen, aralarında muvazzaf askerlerin bulunduğu 8 zanlı tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanan örgüt mensuplarına yönelik soruşturması kapsamında 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 askerden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Karabük Adliyesine getirildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.U, M.T, T.S, H.B, B.B, A.D, L.Ö ve N.Y tutuklandı, M.K'nın sorgusu ise sürüyor.

Karabük, İstanbul, Ankara, Bolu, Sivas, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kütahya, Adana, Adıyaman, Balıkesir ve Kocaeli'de 12 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 7'si daha önce görevlerinden uzaklaştırılan, 5'i de muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş, uzman erbaş ve erlerden oluşan 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.