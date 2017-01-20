21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AMASYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Amasya'daki fuhuş operasyonu

20 Ocak 2017 Cuma, 23:44

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 11 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan Gülveren A. ve Nuri Can A. tutuklandı. Diğer 9 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde birçok daire ve bağ evine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çocuklara fuhuş yaptırdıkları, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
YEREL

AMASYA'DA FUHUŞ OPERASYONU: 11 GÖZALTI
BBP Genel Başkanı Destici:
YEREL

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ:
Rektör Orbay, bilgi işlem hizmetlerini değerlendirdi
YEREL

REKTÖR ORBAY, BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNİ DEĞERLENDİRDİ