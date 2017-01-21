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Adalet Bakanı Bozdağ:

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:06

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Siyasette dinamizme, değişime ihtiyacımız var. Gelen oturuyor, gitmiyor. Azrail gelmesi lazım o götürüyor. Şimdi yeni sistem ne getiriyor? Çok başarılı olabilir. 'Sen 5 yıl yap' diyor, hadi halk beğendi, '10 yıl yap' diyor." dedi.

Bozdağ, Beyaz TV'de katıldığı programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, soruları yanıtladı.

Türkiye'de sistem değişikliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, mevcut sistemin baba ile oğlu kavga ettireceğini belirtti.

Türkiye'nin geçmiş dönemlerde hep bedel ödediğini ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Siyasette dinamizme, değişime ihtiyacımız var. Gelen oturuyor, gitmiyor. Azrail gelmesi lazım, o götürüyor. Şimdi yeni sistem ne getiriyor? Çok başarılı olabilir. 'Sen 5 yıl yap' diyor, hadi halk beğendi, '10 yıl yap' diyor. Ondan sonra güle güle, 'ülkenin yönetiminde bulunamazsın' diyor. Çok başarılı bir kişiyi 10 yıl yönetimde tutuyor. Başarısız olanı 5 yıl tutuyor. Kaybedeni de hemen postalıyor, kaybedenin hemen gittiği, az başarılı olanın 5 yıl kaldığı, çok başarılı olanın 10 yıl kaldığı azami sistem, siyasette heyecanı, dinamizmi, değişimi getirecek. Ülkenin iktidarlarında çok farklı yapıların oluşmasına katkı sağlayacak ve Türkiye'ye de Türk milletine de büyük güç katacaktır."

Anayasa değişikliği teklifinin oylamaları sırasında CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ile çekilen fotoğrafın eleştirildiğini hatırlatan Bozdağ, bu fotoğraf üzerinden kıyametler kopartıldığını, hem kendi şahsına hem de Gök aleyhine ağır hakaretler yapıldığını aktardı.

Oylamaların gizli yapıldığını ve herkesin oyunu gizli kullandığını anlatan Bozdağ, CHP'nin "Biz oyun açık kullanıldığına dair bir delil üretelim onu da Anayasa Mahkemesine verelim. Buradan bir iptal çıkaralım." hesabı yaptığına dikkati çekti.

CHP'nin sahte delil üretmek için uğraştığını vurgulayan Bozdağ, kameralar kurulduğunu, herkesin oyunu çekmeye gayret ettiklerini aktardı.

- "Kıyamet kopardılar"

Herkes gizli oy kullandığı halde her oylamada "Açık oy kullanılıyor" diyerek yalan söylendiğini kaydeden Bozdağ, şunları söyledi:

"O gün yine aynı şekilde Sayın Levent Gök'ü de orada görünce ilk lafı ben söyledim, 'Denetimi iyi yapıyorsunuz, ben usulüne uygun oy kullandım her halde' dedim. O da bana bazı şeyler, ne söyledi şimdi tam cümle hatırlamıyorum ama o da bazı cevaplar verdi. Sayın Genel Başkan oy kullanıyormuş, onun için orada olduklarını söyledi. Yani denetlemek, takip maksadıyla değil, onun için orada olduklarını söyledi.

Onun için gayriihtiyari, ben Levent Bey ile el ele tutuştuğum çoktur, hep el sıkışırız, 'merhaba' der, sohbet ederiz. Bunlar ayıp şeyler, yanlış şeyler değil. Doğru şeyler. Orada ben elini tuttum, o da. Orada beraber birkaç başka şeyler konuşuldu, güldük o kadar. Bundan bir mana çıkardılar, kıyamet kopardılar. Hiçbir şey yok, gayet insani bir şey. Biz orada şakalaşıyoruz. CHP'li ile AK Partili konuşamaz mı, şakalaşamaz mı? Böyle bir şey olur mu?"

- "Somut adımlar olur"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusuna da değinen Bozdağ, bugüne kadar ABD'nin yetkili makamlarının işi zamana yaydığını, çalışıyormuş gibi göründüğünü ifade etti.

Türkiye ile ABD arasında yeni dönemde yeni bir başlangıç yapılacağını ve bunun da pozitif anlamda bir başlangıç olacağına ilişkin beklentilerin, her tarafta olduğu gibi kendilerinde de yükseldiğine dikkati çeken Bakan Bozdağ, "Sayın Trump'ın görevi devralmasından sonraki süreçte Fetullah Gülen'in geçici tutuklanması ve Türkiye'ye iadesi konusunda somut adımlar olur. Biz muhataplarımızdan işi zamana yayan değil, net tavırlar bekliyoruz. Evetse evet, hayırsa hayır, ne yapacaklarsa bunu bize açık söylemelerini istiyoruz." diye konuştu.

FETÖ'nün kullanışlı bir maşa olma vasfını yitirdiğini vurgulayan Bozdağ, FETÖ'nün kullanılma tarihinin geçtiğini bildirdi.

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