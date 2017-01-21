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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Murat Biricik, Ziya Özorhon, Can Mavisu

TOFAŞ: Barış Ermiş 16, Crocker 9, Mejia 15, Kaya Peker 7, Copeland 14, Yiğit Arslan 3, Micic, Ivanov 16

Pınar Karşıyaka: Green 12, Brown 14, Ponitka 13, Owens 6, Summers 26, Petway, Muhammed Baygül 5, Akif Egemen Güven 10, Soner Şentürk

1. Periyot: 12-17

Devre: 35-37

3. Periyot: 59-64

Beş faulle çıkan: 39.19 Crocker (TOFAŞ)





BURSA (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda TOFAŞ'ı 86-80 yendi.

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, ligdeki 9. galibiyetini alırken, TOFAŞ ise 9. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya Green'in serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla başlayan Pınar Karşıyaka'ya TOFAŞ, Copeland'ın 3 sayılık basketiyle karşılık verdi. Yaptığı sert savunmayla ilk dakikalarda rakibine karşı üstünlük kuran Bursa temsilcisi, Mejia ve Crocker'la etkili oldu ve 6. dakikayı 10-4 önde geçti. Muhammed Baygül'ün etkili performansıyla 11-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 8. dakika içinde skoru 15-10'a getirirken, ilk çeyreği de 17-12 üstün tamamladı.

İlk periyodun son bölümündeki etkili oyununu ikinci çeyreğe de yansıtan İzmir temsilcisi, 12. dakikada farkı çift hanelere (13-23) çıkardı. Crocker ve Ivanov'la sayılar bulan ve 8-0'lık seri yakalayan TOFAŞ, 13. dakikada skoru 23-21'e getirse de soyunma odasına 37-35 geride gitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf, Pınar Karşıyaka oldu. Ponitka ve Owens'ın sayılarıyla 22. dakikada skoru 43-35'e getiren konuk ekibe, Barış Ermiş ve Mejia'nın sayılarıyla karşılık veren TOFAŞ, maçın 25. dakikasını da 50-46 geride tamamladı. Kalan dakikalarda savunmadaki etkinliğini hücuma da yansıtan Bursa temsilcisi, 29. dakikada farkı 1'e (57-58) kadar düşürdü. Son dakikada Brown ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka, final periyoduna 64-59 önde girdi.

Son çeyrekte skordaki üstünlüğünü sürdüren İzmir temsilcisi, karşılaşmadan 86-80 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'da Summers, 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. TOFAŞ'ta ise Barış Ermiş ve Ivanov, 16 sayı üretti.