21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manisa merkezli FETÖ/PDY soruşturması

21 Ocak 2017 Cumartesi, 20:14

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa'nın Salihli ilçesi ile Kütahya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 2'si savcılıktaki ifadesi ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan, aralarında Salihli Belediyesi başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 zanlıdan Y.Ş, V.K, E.Y, B.K. ve M.Ö. tutuklandı.

Diğer zanlılar A.A, M.K, A.A. ve Y.G. adli kontrol kararıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında 3 kişinin daha arandığı öğrenildi.

Manisa merkezli 2 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik 16 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'daki terör operasyonları
YEREL

MANİSA'DAKİ TERÖR OPERASYONLARI
Kur'an'la bir saat baş başa geçirdiler
YEREL

KUR'AN'LA BİR SAAT BAŞ BAŞA GEÇİRDİLER
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Meclisteki kadın vekillerin kavgası
YEREL

MECLİSTEKİ KADIN VEKİLLERİN KAVGASI
Sarıgöl'de huzur operasyonu
YEREL

SARIGÖL'DE HUZUR OPERASYONU
MAGİDER, Alaşehir'e çocuk oyun alanı kazandırdı
YEREL

MAGİDER, ALAŞEHİR'E ÇOCUK OYUN ALANI KAZANDIRDI
Genç MÜSİAD yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
YEREL

GENÇ MÜSİAD YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
Sanatçılardan büyükşehire teşekkür
YEREL

SANATÇILARDAN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR
Sarıgöl'ün yeni mezbahası tamamlandı
YEREL

SARIGÖL'ÜN YENİ MEZBAHASI TAMAMLANDI
Verem ihmal edilirse ölümcül olabilir
YEREL

VEREM İHMAL EDİLİRSE ÖLÜMCÜL OLABİLİR
Kaymakam Güven AK Partilileri ağırladı
YEREL

KAYMAKAM GÜVEN AK PARTİLİLERİ AĞIRLADI
Kitap aşığı muhtar
YEREL

KİTAP AŞIĞI MUHTAR
Başkan Karaçoban da sahne aldı
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN DA SAHNE ALDI
Manisa'daki terör operasyonları
YEREL

MANİSA'DAKİ TERÖR OPERASYONLARI
Karafırtınalar, Fethi Sekin’in kabrini ziyaret etti
YEREL

KARAFIRTINALAR, FETHİ SEKİN’İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ
Manisa'daki maden faciası davası
YEREL

MANİSA'DAKİ MADEN FACİASI DAVASI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI

Can dostlara mama desteği
YEREL

CAN DOSTLARA MAMA DESTEĞİ
Minik yüreklerin keman konseri büyüledi
YEREL

MİNİK YÜREKLERİN KEMAN KONSERİ BÜYÜLEDİ
Öğrencilerden anlamlı yardım
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI YARDIM
En sevdikleri oyuncakları paylaştılar
YEREL

EN SEVDİKLERİ OYUNCAKLARI PAYLAŞTILAR
Salihli Belediyespor, Maltepe'ye konuk oluyor
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESPOR, MALTEPE'YE KONUK OLUYOR