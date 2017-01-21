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Spor Toto Basketbol Süper Ligi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 20:29


Salon: Hayri Gür

Hakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Önder Yılmaz

Trabzonspor Medical Park: Green 13, Hardy 28, Gutierrez 22, Wright 9, Kadji 18, Erol Can Çinko 9, Moody 2

Muratbey Uşak: Berkay Candan 6, Freimanis 18, Vasiliauskas 10, Ibekwe 12, McKissic 19, Auguste 11, Mesut Ademoğlu, Berent Kavaklıoğlu 3, Harrison 26

1. Periyot: 20-26

Devre: 42-48

3. Periyot: 62-64

Normal sonuç: 90-90

5 faulle çıkan: 36.44 Vasiliauskas, 39.50 Auguste (Muratbey Uşak) 38.55 Kadji, 44.55 Gutierrez (Trabzonspor Medical Park)


TRABZON (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Murat Uşakbey, deplasmanda normal süresi 90-90 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Trabzonspor Medical Park'ı 105-101 mağlup etti.

Müsabakaya iyi başlayan Trabzonspor Medical Park, Gutierrez, Green ve Hardy'in sayılarıyla 4. dakika içinde 10-4 üstünlük sağladı. Muratbey Uşak, Freimanis ve Berkay Candan'ın basketleriyle karşılık vererek, 5. dakikada 10-10 beraberliği yakaladı. Vasiliauskas dış atışları ve McKissc'in de içerden skora destek vermesiyle oyuna ağırlığını koyan konuk takım, ilk çeyreği de 26-20 önde tamamladı.

İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Muratbey Uşak, Auguste'nin basketleriyle 14. dakikada farkı 11 sayıya (22-33) çıkardı. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren konuk takım, McKissc'in de katkısıyla ilk yarıyı 48-42 üstün kapatarak soyunma odasına gitmeyi başardı.

İkinci yarının başında etkili bir savunma yapan Trabzonspor Medical Park, Hardy ve Gutierrez ile bulduğu basketlerle 26. dakikada 56-55 öne geçse de Muratbey Uşak, rakibinin üstünlüğünü sürdürmesine izin vermedi. Konuk takım, Harrison'un üç sayılık basketiyle üçüncü çeyreği de 64-62 önde tamamladı.

Maçın son periyodunda Harrison'un etkili oyunuyla Muratbey Uşak, 36. dakikada 83-75 üstünlük sağladı. Seyircisinin desteğini arkasına alan Trabzonspor Medical Park, Hardy ve Gutierrez'in gayretleriyle maçın bitimine 14 saniye kala farkı 1'e (89-90) düşürdü. Son hücumda Gutierrez, serbest atışlardan ilkini değerlendirip ikincisini sayıya çeviremeyince maçın normal süresi 90-90 eşitlikle sona erdi.

Uzatma bölümünde Freimanis ve Ibekwe'nin etkili oyunlarıyla Muratbey Uşak, karşılaşmadan 105-101 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Trabzonspor Medical Park'ta 28 sayı atan Hardy oldu. Muratbey Uşak'ta Harrison 26 sayıyla oynadı.


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