Kaçak akaryakıt operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ti̇caret Bakanlığınca, Ankara-Samsun Otoyolu üzerinde faaliyet gösteren bir istasyonda gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonda 13 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı yürütülen denetimler kapsamında ülke genelinde riskli görülen 122 akaryakıt istasyonu denetlendi. Denetimler sonucunda, mali usulsüzlük tespit edilen akaryakıt istasyonları hakkında cezai işlem başlatılırken, kaçak akaryakıt kullandığı belirlenen 3 istasyon mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Bu kapsamda, Ankara-Samsun Otoyolu üzerinde faaliyet gösteren bir istasyonda gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonda 13 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan numunenin geçersiz çıkması sonucu akaryakıtın kaçak olabileceğinden şüphelenen gümrük muhafaza ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Kaçak akaryakıtın bulunduğu tankın tespit edilmesinin ardından yapılan kazı çalışması sonucu kaçak akaryakıt yüklü tank ile akaryakıt pompalarının bağlantıları ortaya çıkarıldı ve kaçak akaryakıt tankı kepçelerle çıkarılarak sistem işlevsiz hale getirildi.

Metrelerce derinlikte kurulan düzenek içinde ele geçirilen kaçak akaryakıtın değerinin yaklaşık 43 bin 250 lira olduğu tespit edildi. İstasyonun bağlı olduğu firma yetkilileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

