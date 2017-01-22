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Van'da ilçe belediyelerinin hizmetlerindeki sıkıntılar gideriliyor

22 Ocak 2017 Pazar, 13:33
Van'da ilçe belediyelerinin hizmetlerindeki sıkıntılar gideriliyor

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin hizmetlerindeki aksaklıkları yerinde tespit edip çözüm üretiyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerdeki hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kurumsal yapı, fiziki şartlar, makine, ekipman ve personel yapısını tespit etmek, aksaklıkları gidermek için ilçe belediyelerini sürekli ziyaret ettiklerini anlatan Yaşar, Gürpınar ilçesine daha önce sadece bir itfaiye aracının tahsis edildiğini ve yangın söndürme merdivenin olmadığını tespit ettiklerini belirtti.

Yüksek binalardaki yangınlara seyyar merdivenle müdahale edildiğini dile getiren Yaşar, şöyle devam etti:

"Benzer sorunlarla ve büyük ihmallerle boğuşan ilçelerimizde daha iyi hizmet üretmek için çaba harcanmamış. Gürpınar'da sadece bir itfaiye aracının bulunması ve onun da merdiveninin olmaması, büyük garabet ve ihmaldir. Halkımızın can ve mal emniyetinin merdivensiz itfaiye aracına emanet edilmesi, insan hayatının ve halkımızın hiçe sayıldığını gösteren korkunç gerçektir. Öncelikli olmayan alanlara milyonlar harcanırken, 75 mahalle ve 93 mezrada yaşayan halkımızın can ve mal emniyeti, merdivensiz itfaiye aracına emanet edilmiş. Hatalı, eksik ve insana hizmeti öncelemeyen yanlış planlamalar sonucunda, vatandaşımız kendi haline terk edilmiş."

Gürpınar'da kanalizasyon atıklarının Hoşap Deresi'ne akıtıldığını, ilçede Su ve Kanalizasyon İdaresi veznesi bulunmadığı ifade eden Yaşar, birçok mahalledeki su arızalarına müdahale ettiklerini belirtti.

Belediyecilik hizmetinin kesintisiz devam etmesi gerektiğini vurgulayan Yaşar, şöyle devam etti:

"Belediye, bir insanın dünyaya geldiği andan vefat ettiği zamana kadar hizmet aldığı kurumdur. Bu nedenle belediye birimleri arasında uyum ve birbirini tamamlayan kurumsal koordinasyon gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi kurumsal yapısı, hizmet üretmekten çok uzak bir yapıyla oluşturulmuş. Bir yandan kurumsal yapıyı hizmet üretebilir hale dönüştürmeye çalışırken bir yandan da halkımıza hizmet üretmeye çalışıyoruz.  Ancak kurumsal yapıdaki eksiklikler nedeniyle istenilen performansta hizmet üretilemiyor. Kurumsal yapıdan ve 2017 bütçesinden fazla olan borçlar nedeniyle oluşan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Amacımız, valimizin talimatları doğrultusunda gece gündüz çalışarak, sorunları çözmek ve belediye birimlerimizi halkımıza en iyi şekilde hizmet eder hale getirmektir."

İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali İbrahim Taşyapan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekterliği görevine Mehmet Yaşar'ı getirmişti.

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