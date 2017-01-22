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Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi

22 Ocak 2017 Pazar, 14:54
Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi


ANTALYA (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda erkekler ve kadınlarda bin 550 sporcu mücadele etti. Şampiyonanın son gününde erkeklerde +87, kadınlarda +73 kilo müsabakaları yapıldı. Kadınlarda İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Esra Akbulak finalde Ankara Seven Spor Kulübünden İrem Ceran Bilecen'i mağlup ederek şampiyon oldu.

Erkeklerde ise Ankara Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Sabit Buğrahan Karakaş, Ankara İlbank Spor Kulübünden Kaan Kılıç'ı final maçında mağlup ederek birinciliği elde etti.

Alanya'da 6 gün süren şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler

54 kilo

1- Deniz Dağdelen - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü

2- Mert Erdoğan - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü

3- Nejat Oğuzhan Tuna - İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü

3- Ömer Özeren - İstanbul Bahçelievler Belediyespor Kulübü

58 kilo

1- Hakan Reçber - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü

2- Ömer Faruk Şimşek - Erzurum Gençlik Spor Kulübü

3- Alperen Alparslan Akarca - Ankara Leopar Spor Kulübü

3- Yusuf Atasoyu - İstanbul Cihan Spor Kulübü

63 kilo

1- Mustafa Bağlar - Erzurum Anadolu Form Spor Kulübü

2- Samet Erkovan - Ankara Büyükşehir Belediyespor Kulübü

3- Murat Basumlı - İstanbul Tuzla Belediyespor Kulübü

3- Erbil Serdar Yılmaz - Erzurum Sağlık Gençlik Spor Kulübü

68 kilo

1- Umut Bildik - İzmir Ege Işık Spor Kulübü

2- Kutay Çekem - Ankara Büyükşehir Belediyespor Kulübü

3- Burakhan Aydemir - Trabzon Bordo Mavim Spor Kulübü

3- Mahmutcan Karaman - Konya TSYD Spor Kulübü

74 kilo

1- Gökhan Coşar - Ankara Büyükşehir Belediyespor Kulübü

2- Onur Çalık - İstanbul Sancaktepe Belediyepor Kulübü

3- Nurullah Cankurtaran - Nevşehir GSİM Spor Kulübü

3- Hüseyin Kartal - Ankara Adliye Spor Kulübü

80 kilo

1- Orkun Ateşli - Ankara Büyükşehir Belediyespor Kulübü

2- Burak Demir - Ankara Büyükşehir Belediyespor Kulübü

3- Burak Özcen Karaca - Ankara Ulaştırma Spor Kulübü

3- Emre Gül - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü

87 kilo

1- Ensar Uğuz - Ankara İlbank Spor Kulübü

2- Metehan Göktepe - Ankara Ulaştırma Spor Kulübü

3- Ömer Fırat Çelik - Ankara İlbank Spor Kulübü

3- Sabit Varol - Adana Çetin Topçuoğlu Spor Kulübü

+87 kilo

1- Sabit Buğrahan Karakaş - Ankara Büyükşehir Belediyespor Kulübü

2- Kaan Kılıç - Ankara İlbank Spor Kulübü

3- Okay Düztepe - İzmir Vizyon Spor Kulübü

3- Talha Bayram - Konya Selçuklu Belediyespor Kulübü

Kadınlar

46 kilo

1- Filiz Öğel - Bursa Hareketli Yaşam Merkezi Spor Kulübü

2- Ruhat Akalın - Ankara PTT Spor Kulübü

3- Ayşenur Dinç - Ankara ASKİ Spor Kulübü

3- Nihal Satılmış - Ankara İlbank Spor Kulübü

49 kilo

1- Merve Dinçel - Ankara Kanka Tekvondo Spor Kulübü

2- İpek Çidem - Nevşehir Kapadokya KYO Spor Kulübü

3- Esra Gül - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü

3- Şüheda Nur Güler - Ankara PTT Spor Kulübü

53 kilo

1- Tuğba Yılmaz - Ankara EGO Spor Kulübü

2- Sude Burcu - İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü

3- Zehra Döşüçukur - Ankara ASKİ Spor Kulübü

3- Safiye Yalçın Türk - Kocaeli Gebze GHSİM Spor Kulübü

57 kilo

1- Hatice Kübra İlgün - Bursa Sağlık Gücü Spor Kulübü

2- Tuğba Ayva - Ankara EGO Spor Kulübü

3- Simge Burcu - İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü

3- Gülsüm Gültekin - Bilecik Bozüyük Halk Eğitim Spor Kulübü


62 kilo

1- Şeyma Nur Söğüt - Ankara İlbank Spor Kulübü

2- Tuğçe Yeşilçimen - İstanbul Üsküdar Belediyespor Kulübü

3- Sena Nur Ertürk - İstanbul Bağcılar Belediyespor Kulübü

3- Sümeyye Nur Ergin - Kırklareli Ergin Spor Kulübü

67 kilo

1- Melisa Mızrak - Ankara İlbank Spor Kulübü

2- Simge Erensayın - İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü

3 - Kevser Meva Akın - Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü

3- Hacer Orgarun - Ağrı Gençlik ve Spor Kulübü

73 kilo

1- Sude Bulut - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü

2- Mervenur Evci - Ankara İlbank Spor Kulübü

3- Bilgehan Çelik - İstanbul Tuzla Belediyespor Kulübü

3- Melihat Bacaksız - Eskişehir Tepebaşı Spor Kulübü

+73 kilo

1- Esra Akbulak - İzmir Büyükşehir Belediyesspor Kulübü

2- İrem Ceran Bilecen - Ankara Seven Spor Kulübü

3- Özlem Kuşcan - İstanbul Tuzla Belediyespor

3- Ayfer Menekşe - Adana Çetin Topçuoğlu Spor Kulübü

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