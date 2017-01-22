22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Balık fiyatları yükselişe geçti

22 Ocak 2017 Pazar, 15:22
Balık fiyatları yükselişe geçti

DÜZCE (AA) - Karadeniz'e açılan balıkçıların az miktarda avla limana dönmesi, tezgahlardaki balık fiyatlarını artırdı.

Sezon boyunca palamut ve hamsiyle yüzleri gülen balıkçılar, son günlerdeki avlarında umduklarını bulamadı. Tezgahlardaki balık fiyatları ise yüzde 100-200 artış gösterdi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, bereketli bir sezon geçirdiklerini ancak son günlerde bu durumun değiştiğini söyledi.

Balıkçıların moralinin bozuk olduğunu anlatan Karakaş, "Balık av vermemeye başladı. Büyük umutlarla açıldığımız Karadeniz'den elimiz boş dönüyoruz diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Az miktarda balık avlanılabilmesi nedeniyle tezgahlarda fiyatların yükseldiğini dile getiren Karakaş, "Bir hafta önce kilosu 15 liradan işlem gören çinekop, bugün 35 liradan satılıyor. Balık sevenler de bu durumdan şikayetçi ama Karadeniz'in cilvesi bu." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Mehmet Dursun (53) da "Bu ara bölgemizde avlanma az olduğu için balık fiyatları fırladı. Sadece hamsi, çinekop değil diğer balıklar da az geliyor. Tezgah el yakıyor. Durum böyle devam ederse çiftlik balıkları levrek, somon ve alabalık tezgahlarda olacak." dedi.

Tezgahlarda, bir kilogram çinekop 35, mezgit 20, hamsi ve istavrit 15 liradan satışa sunuluyor.

İLGİLİ HABERLER

DESKKKOP Genel Kurulu yapıldı
YEREL

DESKKKOP GENEL KURULU YAPILDI
Düzce'de fabrika yangını
YEREL

DÜZCE'DE FABRİKA YANGINI
Orman fakültesinde yurtdışı değişim programları anlatıldı
YEREL

ORMAN FAKÜLTESİNDE YURTDIŞI DEĞİŞİM PROGRAMLARI ANLATILDI
Doğaya yem bıraktılar
YEREL

DOĞAYA YEM BIRAKTILAR
Boğaziçi'nde kar kalktı temizlik başladı
YEREL

BOĞAZİÇİ'NDE KAR KALKTI TEMİZLİK BAŞLADI
Vali Zülkif Dağlı, Ertan Taşlı'yı ziyaret etti
YEREL

VALİ ZÜLKİF DAĞLI, ERTAN TAŞLI'YI ZİYARET ETTİ
Başkan Yiğit'ten Yedigöller yolu müjdesi
YEREL

BAŞKAN YİĞİT'TEN YEDİGÖLLER YOLU MÜJDESİ
MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu oldu
YEREL

MÜSİAD DÜZCE ŞUBE BAŞKANI İSA ŞENGÜLOĞLU OLDU