Futbol: Toplu sonuç

ANKARA (AA) - Spor Toto 2. Lig'de 19, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 21, 2 ve 3. gruplarda ise 19. hafta mücadelesi bir maç dışında sona erdi.
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanması gereken İstanbulspor-Hacettepe karşılaşması, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Spor Toto 2. Lig
Beyaz Grup
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: 0-1
Anadolu Üsküdar 1908-Kocaeli Birlikspor: 1-0
Konya Anadolu Selçukspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3
Keçiörengücü-Ofspor: 5-0
Fethiyespor-Bucaspor: 4-0
Nazilli Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 2-0
Zonguldak Kömürspor-Sivas Belediyespor: 4-1
İstanbulspor-Hacettepe: Ertelendi
Büyükçekmece Tepecikspor-Pendikspor: 1-0
Kırmızı Grup
1461 Trabzon-Tokatspor: 0-0
MKE Ankaragücü-Kırklarelispor: 1-1
Eyüpspor-Sarıyer: 1-0
Etimesgut Belediyespor-Niğde Belediyespor: 0-0
Kastamonuspor 1966-Hatayspor: 1-0
- Spor Toto 3. Lig
1. Grup
Bayburt Grup Özel İdare-Cizrespor: 2-1
Kocaelispor-Ankara Demirspor: 2-2
Kütahyaspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-2
Karacabey Birlikspor-Erzin Belediyespor: 3-0
Altay-Gölcükspor: 1-1
Kartalspor-Tekirdağspor: 1-2
2. Grup
Kırıkhanspor-Türk Metal Kırıkkalespor: 0-0
Yomraspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-0
Erbaaspor-Yeşil Bursa: 0-0
Pazarspor-Çatalcaspor: 1-0
Dersimspor-Silivrispor: 0-0
Düzcespor-Batman Petrolspor: 3-1
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kemerspor 2003: 2-1
Halide Edip Adıvarspor-Derincespor: 1-0
Tire 1922-Dardanelspor: 2-1
3. Grup
Diyarbekirspor-Bayrampaşa: 2-0
Orduspor-12 Bingölspor: 3-2
Payasspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor: 3-0
Elaziz Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu: 5-2
Sultanbeyli Belediyespor-Afjet Afyonspor: 0-3
Denizli Büyükşehir Belediyespor-Maltepespor: 0-1
Orhangazispor-Muğlaspor: 1-2
Sakaryaspor-Bergama Belediyespor: 1-1
Darıca Gençlerbirliği-Ankara Adliyespor: 3-0