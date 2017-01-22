Futbol: Spor Toto 2. Lig'de görünüm

ANKARA (AA) - Spor Toto 2. Lig'de 19. hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta bugün oynanması gereken İstanbulspor-Hacettepe karşılaşması, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelendi.
Beyaz Grup'ta İstanbulspor, Kırmızı Grup'ta ise Gümüşhanespor'un lider durumda bulunduğu ligde puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|İSTANBULSPOR
|18
|11
|2
|5
|23
|11
|12
|35
|2.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|19
|10
|5
|4
|28
|18
|10
|35
|3.
|KOCAELİ BİRLİKSPOR
|19
|11
|2
|6
|20
|15
|5
|35
|4.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|19
|9
|7
|3
|35
|19
|16
|34
|5.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|19
|10
|4
|5
|35
|26
|9
|34
|6.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|19
|9
|5
|5
|26
|18
|8
|32
|7.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|19
|7
|6
|6
|19
|22
|-3
|27
|8.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|19
|7
|5
|7
|26
|22
|4
|26
|9.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|19
|8
|2
|9
|18
|23
|-5
|26
|10.
|FETHİYESPOR
|19
|6
|7
|6
|20
|21
|-1
|25
|11.
|PENDİKSPOR
|19
|7
|4
|8
|18
|21
|-3
|25
|12.
|BUCASPOR
|19
|8
|3
|8
|23
|28
|-5
|24
|13.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|19
|5
|6
|8
|21
|27
|-6
|21
|14.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|19
|5
|4
|10
|16
|23
|-7
|19
|15.
|ANADOLU ÜSKÜDAR 1908
|19
|4
|7
|8
|15
|23
|-8
|19
|16.
|HACETTEPE
|18
|4
|6
|8
|18
|19
|-1
|18
|17.
|BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|19
|4
|4
|11
|19
|31
|-12
|16
|18.
|OFSPOR
|19
|4
|3
|12
|15
|28
|-13
|15
Not: Bucaspor'un 3 puan silindi.
- Kırmızı Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GÜMÜŞHANESPOR
|19
|12
|4
|3
|27
|13
|14
|40
|2.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|19
|12
|3
|4
|35
|20
|15
|39
|3.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|19
|11
|5
|3
|39
|24
|15
|38
|4.
|KARŞIYAKA
|19
|10
|3
|6
|28
|20
|8
|33
|5.
|EYÜPSPOR
|19
|10
|2
|7
|30
|33
|-3
|32
|6.
|NİĞDE BELEDİYESPOR
|19
|8
|6
|5
|24
|19
|5
|30
|7.
|HATAYSPOR
|19
|8
|5
|6
|24
|18
|6
|29
|8.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|19
|7
|5
|7
|20
|18
|2
|26
|9.
|AYDINSPOR 1923
|19
|7
|4
|8
|29
|27
|2
|25
|10.
|BUGSAŞ SPOR
|19
|6
|6
|7
|27
|25
|2
|24
|11.
|SARIYER
|19
|6
|6
|7
|27
|29
|-2
|24
|12.
|1461 TRABZON
|19
|5
|8
|6
|28
|25
|3
|23
|13.
|İNEGÖLSPOR
|19
|4
|11
|4
|21
|21
|0
|23
|14.
|KASTAMONUSPOR 1966
|19
|6
|5
|8
|26
|27
|-1
|23
|15.
|TUZLASPOR
|18
|5
|5
|8
|23
|30
|-7
|20
|16.
|KIRKLARELİSPOR
|18
|3
|7
|8
|22
|27
|-5
|16
|17.
|TOKATSPOR
|19
|3
|7
|9
|15
|24
|-9
|16
|18.
|KAYSERİ ERCİYESSPOR
|19
|0
|2
|17
|13
|58
|-45
|-1
Not: Kayseri Erciyesspor'un 3 puanı silindi.