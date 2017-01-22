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Dağcılar buzul şelalesine tırmanış yaptı

22 Ocak 2017 Pazar, 17:07
Dağcılar buzul şelalesine tırmanış yaptı

VAN (AA) - Van'da dağcılar, 3 bin 250 rakımlı Erek Dağı'nda bulunan 20 metrelik buzul şelalesine tırmanış yaptı.

Van Gençlik Merkezi ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kentin doğusunda bulunan Erek Dağı'nın karla kaplı zirvesine tırmanış yaptı. Dağcılar, burada metrelerce uzunlukta buz sarkıtlarının bulunduğu şelale ve arkasındaki mağarayı gezdi.

Kulüp yöneticisi İnan Bozkayar, AA muhabirine, Erek Dağı'ndaki buzul şelalesi ve mağarasının eşsiz güzelliğini görebilmek için tırmanış düzenlediklerini söyledi.

Boykayar, "Burası, Van'da kış aylarında görülmesi gereken muhteşem yerlerden biri. Film sahnelerinde karşılaşılabilecek güzelliği burada görmüş olduk. İnanılmaz bir duygu. Bütün dağcıları, doğaseverleri buraya bekliyoruz. Yaz aylarında ayrı güzel ama kışın da muhteşem bir manzara sizi bekliyor." diye konuştu.

İzmirli dağcı Selvi Ay ise ilk kez buzul mağarasına geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Böyle bir yeri göreceğimi beklemiyordum. Gayet güzel bir yer. İyi ki gelmişim." dedi.

Dağcılar, 20 metrelik buzul şelalesi ve mağaraya yaptıkları 3 saatlik zorlu tırmanışın ardından hatıra fotoğrafı da çektirdi. Kulüp üyeleri, daha sonra dönüşe geçti.

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