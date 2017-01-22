22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Osmaniye'de trafik kazası: 3 yaralı

22 Ocak 2017 Pazar, 19:37

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kadirli-Adana karayolu Aydınlar Köyü kavşağı yakınlarında, Uğur Özyüksel idaresindeki 80 LL 109 plakalı otomobille Ali Nergizli idaresindeki 26 CH 484 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Ali Nergizli'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Serdar Alasırt yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan Alasırt'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik akışı jandarma ekiplerinin kontrolünde bir süre tek taraflı sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 5. Grup
YEREL

TÜRKİYE BÖLGESEL AMATÖR LİG 5. GRUP
Osmaniye'de elektrik kesintisi
YEREL

OSMANİYE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmaniye'de 5 kişinin öldüğü trafik kazası
YEREL

OSMANİYE'DE 5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TRAFİK KAZASI
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

Türkmen Komutandan OGC'ye ziyaret
YEREL

TÜRKMEN KOMUTANDAN OGC'YE ZİYARET