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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Basketbol: Toplu sonuç

22 Ocak 2017 Pazar, 23:00


ANKARA (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ilk yarısı sona ererken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 14. hafta tamamlandı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 4 karşılaşma ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde yapılan 3 müsabakanın sonuçları şöyle:


- Spor Toto Basketbol Süper Ligi


Banvit-Yeşilgiresun Belediyespor: 91-71

Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes: 83-93

Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank: 71-90

Best Balıkesir-Darüşşafaka Doğuş: 85-86


- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi


Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi: 76-64

Bellona AGÜ-Canik Belediyespor: 65-60

Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 71-70

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