Basketbol: Toplu sonuç

ANKARA (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ilk yarısı sona ererken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 14. hafta tamamlandı.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 4 karşılaşma ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde yapılan 3 müsabakanın sonuçları şöyle:
- Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Banvit-Yeşilgiresun Belediyespor: 91-71
Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes: 83-93
Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank: 71-90
Best Balıkesir-Darüşşafaka Doğuş: 85-86
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi: 76-64
Bellona AGÜ-Canik Belediyespor: 65-60
Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 71-70