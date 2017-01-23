GÜNDEM / 23 Ocak 2017

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Erdogan Tanzanya'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılanacağı Tanzanya'da Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek, Türkiye ile Tanzanya arasında yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Magufuli ile basın toplantısı düzenleyecek.

- Tanzanya Cumhurbaşkanı Magufuli ile Türkiye-Tanzanya İş Forumu'na katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Magufuli'nin onuruna vereceği akşam yemeğine iştirak edecek.

(Darüsselam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Astana'da Suriye toplantısı başlıyor

- Suriye kriziyle ilgili rejim ve muhalefet temsilcilerinin yanı sıra Türkiye, Rusya, İran, ABD ve BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın katılımıyla Kazakistan’da düzenlenen toplantının ilk günü takip ediliyor.

(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Green Park Otel'de, "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Lansman Toplantısı"na katılacak.



(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- TÜİK, 2017 yılı ocak ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerin Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin kararını açıklayacak.

(Atina) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor

- Vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için kulüp tesislerinde tören düzenlenecek. Cavcav'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'ndeki öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da İlhan Cavcav'ın cenaze törenine katılacak.

(Ankara/10.30/13.07) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Arena'da karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'de 18. haftanın son maçında Adana Demirspor, Samsunspor'u konuk edecek.

(Adana/18.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftası, Beşiktaş-İdmanocağı karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Efeler Ligi'nde 12. haftanın son maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank karşılaşacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

6- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda B Grubu'nda 3. ve son maçlarda Zimbabve-Tunus, Senegal-Cezayir karşı karşıya gelecek.

(Libreville/Franceville/22.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Sigortasız araçların verdiği zarar için 312 milyon lira ödendi

- Trafik sigortası olmayan bir aracın yaptığı kazada zarar gören üçüncü kişilerin ölümleri durumunda mirasçılarına, sakatlık veya iş göremezlik durumunda ise kendilerine tazminat ödeyen Güvence Hesabı'ndan yararlananların sayısı geçen yıl 31 bin 159'a ulaşırken, yapılan ödeme tutarı 312 milyon lirayı aştı.

- Ödemeler içinde en büyük kalemi yaklaşık 164 milyon lirayla "maddi" ödemeler oluşturdu.

(Sümeyye Dalkılınç/İstanbul)

2- "Türkiye, kalkınmasına yakıt olarak BES'i kullanabilir"

- AvivaSA Emeklilik ve Hayat Üst Yöneticisi Fırat Kuruca:

- "(Bireysel Emeklilik Sistemi) Ülkemiz, o kaynağı çok iyi kullanıp, yatırıma, enerjiye dönüştürüp ülkenin kalkınmasına yakıt olarak kullanabilir"

- "Düşük gelirli kesimlerin kara günler ya da emeklilik dönemleri için tasarruf yapmaları daha önemli. Yastığın altına koyduğunuz bir çeyreğe kimse katkı vermiyor. Halbuki altının parasını BES'te değerlendirseniz, devlet de ona katkı sunuyor. Ülke ekonomisine faydalı olmak için insanların sistemden caymaması lazım"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- Elektrikte tüketim rekoru kırıldı

- Gerçekleştirilen 277,2 milyar kilovatsaatlik tüketimle 2016 tüm zamanların en yüksek elektrik tüketilen yılı oldu.

- Geçen yıl en yüksek tüketim 10 Ağustos'ta, en düşük tüketim ise Kurban Bayramı'nın ilk gününe gelen 12 Eylül'de gerçekleşti.

(Nuran Erkul/Ankara)





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