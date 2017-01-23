Milli tekvandoculardan iyi başlangıç

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ANKARA (AA) - Türkiye Tekvando Milli Takımı, 2017 yılının ilk uluslararası turnuvası Almanya Açık'tan 8 madalyayla ayrıldı.

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 41 ülkeden 963 sporcu mücadele etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda 2017'nin puan veren ilk turnuvasına Türkiye'den, 6'sı erkek 12 sporcu katıldı.

Teknik direktör Ali Şahin yönetimindeki Türk Milli Takımı, turnuvada 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

Turnuvada kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım, 62 kiloda İrem Yaman ve 73 kiloda Nur Tatar altın madalyaya uzanırken, erkekler 68 kiloda Berkay Akyol, 87 kiloda Serdar Yüksel ve kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 80 kiloda Yunus Sarı ve kadınlar 57 kiloda Durdane Altunel ise bronz madalya elde etti.