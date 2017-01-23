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Mersin'deki iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:00
Mersin'deki iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 35 iş adamından 18'i daha adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmada, tanıklar, müşteki ve şüphelilerin ifadelerinden ve yapılan çalışmalardan yola çıkılarak 46 iş adamının 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finans sağladıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 18'i daha emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Başsavcılığın koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında 6'sı yurt dışında olduğu belirlenen firari 11 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında geçen hafta adliyeye sevk edilen 17 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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