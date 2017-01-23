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EDİRNE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünce düzenlenen, çeşitli illerden 135 üniversite öğrencisinin katıldığı "Türk İslam Sanatları Kampı" Edirne'de başladı.

Ardahan, Kars, Erzurum, Zonguldak, Bartın, Bolu, Sivas ve Kırşehir'den üniversite öğrencilerinin katıldığı kampın açılışı dolayısıyla, KYK Edirne Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı konuşmada, kampın üniversite öğrencilerine kültürel anlamda katkı sağlayacağını söyledi.

Etkinliğin Edirne'de düzenlenmesinin tarihsel anlamda da önem taşıdığını anlatan Tabakoğlu, "İstanbul alındıktan sonra payitaht İstanbul'a gitti ama Edirne hiçbir zaman önemini kaybetmedi. Osmanlı bir Balkan imparatorluğu kurdu ve Edirne her zaman padişahların bulunduğu yer olarak yoluna devam etti. İslamın en büyük eseri Selimiye, burada inşa edildi." diye konuştu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı ise geçmişte KYK'nın öğrencilerin sadece barınma ve yiyecek ihtiyacını karşıladığını, bugün ise bakanlığın katkılarıyla gençlerin gelişimine yönelik etkinlikler düzenlediğini belirtti.

Öğrencilerin Edirne'de tarihi mekanları ve kültürel hazineleri yerinde inceleyeceğini dile getiren Subaşı, şunları kaydetti:

"KYK birkaç yıldır güzel projeler geliştiriyor. Türkiye çapında yazar, çizer, sanatçı, akademisyen ve entelektüelleri, yurtlarda kalan yüz binlerce öğrenciyle buluşturuyor. Onların, birikimlerini bu genç kitleyle paylaşmasını sağlıyor. Ayrıca farklı alanlarda kurslar açılıyor. Bu da öğrencilerimizin boş vakitlerini faydalı şeylerle geçirmesine fırsat veriyor. Kamp da bu etkinliklerden biridir."

Kültür ve sanat alanında daha fazla etkinlik düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Subaşı, her öğrencinin tarihi birikime de sahip olması gerektiğini ifade etti.

Subaşı, öğrencilere "medeniyet kavramına genel bakış" ve "Osmanlı sanat mirası üzerinden okuma denemeleri" konularında sunum da yaptı.



KYK Edirne Bölge Müdürü Mustafa İkiz de 5 gün sürecek kampta, alanında uzman akademisyenlerin resim, çini, hat ve minyatür sanatlarına ilişkin sunum yapacağını, öğrencilerin şehitlikleri ve tarihi alanları inceleyeceğini bildirdi.

Daha sonra, Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara ve İstanbul'da çekilen fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.