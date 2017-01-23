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Bolu merkezli uyuşturucu operasyonu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:07

BOLU (AA) - Bolu merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı çıkartılan 31 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında Ankara, Düzce, Kırşehir ve Bolu illerinde belirlenen ev ve işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda "uyuşturu bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla 20 kişiyi gözaltına alan ekipler, 11 kişinin yakalanması ise için çalışmaları sürdürüyor.

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