Karasu Limanı'ndan ilk ihracat gerçekleştirildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapımı tamamlanan limandan ilk ihracat 8 bin tonluk sacın yüklendiği "Cielo Di Tokyo" isimli gemiyle gerçekleştirildi.

İlçedeki, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir metal tesisinde üretilen 8 bin tonluk rulo sac, limandan Panama bandıralı "Cielo Di Tokyo" isimli gemiyle, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gönderildi.

Karasu limanından, ilk ihraç ürünü rulo sacını yükleyen 22 bin 718 grostonluk ve 180 metre uzunluğundaki gemi, limandan ihraç malı yükleyen ilk gemi olarak kayıtlara geçti.

Limanın geçici olarak hizmete açılmasıyla ana mendireğin "Müzvar" diye tabir edilen noktasından içeriye giriş yapan gemi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri tarafından "Gümrük kapısından girdi" şeklinde rapor tutuldu.

Karasu Limanı Müdürü Gökçen Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerekli izinlerin alınmasıyla sonra 16 Ocak Pazartesi limana ilk geminin yanaştığını belirtti.

Gemiye 8 bin ton rulo sac yüklendiğini belirten Erdem, "Gemi bu yükle beraber Amerika'ya yola çıkacak. Bu gemiyle Sakarya tarihinde bir ilki gerçekleştirerek deniz yoluyla ilk ihracatımızı da yapmış olduk." ifadesini kullandı.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu da yıllardır bekledikleri anın gerçekleştiğini belirterek,"İlimizin ve ilçemizin, halkımızın ekonomik düzeyini yükseltecek olan, Karadeniz’in en büyük limanlarından olan Karasu limanımız bu gün tarihi bir günü yaşayarak, ilçemizden ilk deniz yoluyla ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Karasu ekonomisine, limanın faaliyete geçmesiyle birlikte büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

Gemi Kaptanı Ndel Dajay da bu limana ilk gemi olarak gelmekten büyük onur ve gurur duyduklarını belirtti.

Karasu'da yapılan ilk limanı güzel bulduğunu aktaran Dajay, "Buradaki insanların dayanışması ve iş birliği bizleri oldukça memnun etmiştir. Buraya geldiğimden dolayı da çok memnunum ve verdiğiniz hediye içinde teşekkür ediyorum." dedi.

İspiroğlu, gemi kaptanı Dajay'a seramik üzerine yapılmış liman resmi bulunan plaket verdi.