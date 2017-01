AK Parti Manisa il yönetimi tanıtıldı

MANİSA (AA) - AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Darbeleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Selçuk Özdağ, "Dünyanın en tehlikeli örgütüyle karşı karşıya kaldığımızı gördüm. Devletin her yerinde bu adamlar varmış, askeriyede varlar, emniyette, hemen hemen her kurumda varlar, Türkiye’yi ele geçirmek üzerelermiş." dedi.



AK Parti Genel Merkezi tarafından Manisa İl Başkanlığı görevine atanan Berk Mersinli başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulunun tanıtım toplantısı yapıldı.



Bir düğün salonunda yapılan tanıtım toplantısına katılan Özdağ, buradaki konuşmasında yeni anayasa sürecine değinerek, AK Parti olarak zorlu bir sürecin başladığını belirtti.

Özdağ, "Türkiye’de MHP ile beraber Sayın Devlet Bahçeli’nin oyları ve bizim oylarımız yüzde 62 yapıyor. Bu yüzde 62’lik oyla anayasa değişiklik teklifimizi 18 maddeyi Türkiye’de 78 milyona doğru, nezih bir şekilde anlatacağız ve milletimizin oylarını alacağız inşallah." diye konuştu.

Konuşmasında, Meclis Darbeleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu'ndaki çalışmalarına da değinen Özdağ, komisyon çalışmalarının sonunda dünyanın en tehlikeli örgütlerinden biriyle karşılaştıklarını ifade etti.

Özdağ, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Sahtelik" üzerine kurulan bir kişi olduğuna dikkati çekerek, "Bu adamın her şeyi sahte. Bu adam vaiz diyorlar. Emekli vaizmiş, değil. Bu adam işçi emeklisi de değil. Emekliliği sahte, pasaportu sahte. Yeşil pasaport almayı hak etmiyor. Diyanetten sahte yazı getiriyorlar, İçişleri Bakanlığı’ndan sahte yazı ile pasaport alıyorlar. Burada 1965-66 yılları arasında akıl hastanesinde yatmış bir adam. İki buçuk saat, 1976 yılında burada 40 gün boyunca akıl hastanesinde yatmış. Anksiyete geçirmiş, kendisine raporlar verilmiş bir adam. Böyle bir adam ile karşı karşıyayız. Devletin her yerinde bu adamlar varmış, askeriyede varlar, emniyette, hemen hemen her kurumda varlar, Türkiye’yi ele geçirmek üzerelermiş." diye konuştu.

- "Yavuz Sultan Selim'in kaftanını çaldılar"

Özdağ, 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olması halinde, örgüt lideri Fetullah Gülen'in Yavuz Sultan Selim'in kaftanı ile Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Yavuz Sultan Selim'in kaftanının FETÖ üyeleri tarafından çalındığını ve havaalanında yurt dışına çıkartılmak istenirken yakalandığını anlatan Özdağ, şunları söyledi:

"En son Yavuz Sultan Selim Han'ın kaftanını çalmak istediler. Yıllarca oradaydı. Çaldılar, bu Fethullahçılar çaldılar. Havaalanında yakalandılar. Bu kaftanla Türkiye’ye gelecekti Fethullah Gülen. İstanbul’a gelecek Türkiye’de 10-15 milyon bunu karşılayacak. Yargı ellerinde, emniyet ellerinde, askeriye ellerinde. Nasıl ki Fransa’dan Humeyni öyle geldiyse Washington’dan bu adam öyle gelecek üzerinde de Yavuz Sultan Selim Han’ın kaftanı olacaktı. O kaftanı bulduk. Tamir ettirdik. Yavuz Sultan Selim Hanı’n üzerine koydurduk. Şu an hava geçirmez bir fanus içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını bekliyor."



-"Birlik ve beraberlikle hedefe yürüyeceğiz"



AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi (MKYK) Manisa Milletvekili Murat Baybatur da anayasa değişiklik teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle referandum sürecinin başladığını hatırlattı.

Anayasa değişiklik teklifinin TBMM'de oylanması sırasında CHP, HDP ve FETÖ'nün teklifin kabul edilmemesi için uğraştıklarını belirten Baybatur, şöyle devam etti:

“Bunlar önemli şeyler, kardeşlik önemli. Referanduma giderken TBMM’de 317 vekil var, meclis başkanımız rahatsız olduğu için çalışmalara katılamadı. 316 vekilin arasına da bazı partililer bunun içinde CHP ve tetikçisi olmakla beraber, FETÖ’sü, HDP’si tüm bu üst aklı temsil eden güçler 316 vekilin arasına da fitne sokmaya çalıştılar. 'Bu referandum kararı meclisten geçmeyecek, 316’nın altına düşecek, şöyle olacak' dediler. Hamdolsun AK Parti’deki bu birliği ve beraberliği bozamadılar. Bu birlik ve beraberlikle hedefe yürüyeceğiz."



"Şimdi Türkiye’yi daha güçlü yapmamız lazım" diyen Baybatur, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu da Cumhurbaşkanlığı sisteminden geçiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi inşallah sizlerin, milletimizin takdiriyle evet oyu çıktığı müddetçe güçlü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti emin adımlarla yürüyecek. Hedef 2023 ile beraber referandum süreci. Bu süreci kazasız belasız atlattığımız zaman AK Parti’yi de Türkiye’yi de Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ı da sizleri de Allah’ın izniyle kimse tutamayacak. Yine büyük bir medeniyet inşa edeceğiz hep beraber.”

Yeni yönetimi ile referandumda Manisa'yı Türkiye ortalamasının üstüne çıkaracaklarını kaydeden AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli de "Bu kadrolar, Manisa’da girilmedik hane, çalınmadık kapı bırakmayacak. Herkese haklı davamızı anlatarak, şer güçlere fırsat vermeyecek." dedi.



Yapılan konuşmaların ardından, AK Parti Manisa İl Başkanlığının yeni yönetiminin tanıtımı yapıldı.