26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Davraz Kayak Merkezi'nde kaza: 1 ölü

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:36

ISPARTA (AA) - Davraz Kayak Merkezi'nde şişme botla kayarken çarpışma sonucu kafa travması geçiren ana sınıfı öğretmeni Gülhan Ulutaş, hayatını kaybetti.

Davraz Kayak Merkezi'ndeki oteller bölgesinde şişme botla kayan Deregümü İlkokulu ana sınıfı öğretmeni Gülhan Ulutaş (36), alanda kendisi gibi kayanlarla çarpışarak yaralandı.

Merkezdeki 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ulutaş'ın kafa travması geçirdiği tespit edildi.

Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan 7 yıllık öğretmen Ulutaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ulutaş'ın cenazesi, memleketi Ankara'ya gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'daki FETÖ operasyonu
YEREL

ISPARTA'DAKİ FETÖ OPERASYONU
Isparta'da 44 mahallede kar sonrası temizlik seferberliği
YEREL

ISPARTA'DA 44 MAHALLEDE KAR SONRASI TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ
Isparta'da planlı elektrik kesintisi
YEREL

ISPARTA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ