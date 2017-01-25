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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

25 Ocak 2017 Çarşamba, 19:16

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan İ.A'nın sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımları incelemeye aldı.

İnceleme sonucu, terör örgütü PKK/KCK propagandası içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen İ.A. yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, evinde arama yapıldıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı.

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