26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması

25 Ocak 2017 Çarşamba, 19:36
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişimiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün sözde Çaycuma "ilçe imamı" M.K'nin yanı sıra Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen, doktor, sağlık memuru, vergi memuru ve esnafın da bulunduğu 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY DAVASI

Zonguldak'taki terör operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ TERÖR OPERASYONU

BEÜ Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen &quot;Educatio 2017&quot; fuarına katıldı
YEREL

BEÜ MACARİSTAN'IN BAŞKENTİ BUDAPEŞTE'DE DÜZENLENEN "EDUCATİO 2017" FUARINA KATILDI
Zonguldak’tan Haleplilere yardım
YEREL

ZONGULDAK’TAN HALEPLİLERE YARDIM
Zonguldak'ta ava çıkan 14 yaşındaki öğrencinin vurulması
YEREL

ZONGULDAK'TA AVA ÇIKAN 14 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİNİN VURULMASI
Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu
YEREL

ZONGULDAK'TA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU
Zonguldak’taki cinayet davasında karar
YEREL

ZONGULDAK’TAKİ CİNAYET DAVASINDA KARAR

Tosun, İl Başkanları Toplantısı'nı değerlendirdi
YEREL

TOSUN, İL BAŞKANLARI TOPLANTISI'NI DEĞERLENDİRDİ
Kızılay kan merkezi kan alma birimi hizmete açıldı
YEREL

KIZILAY KAN MERKEZİ KAN ALMA BİRİMİ HİZMETE AÇILDI
Zonguldak'ta terör operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TA TERÖR OPERASYONU