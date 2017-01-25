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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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"Çalgı Çengi İkimiz" filmine Sakarya'da özel gösterim

25 Ocak 2017 Çarşamba, 21:12
"Çalgı Çengi İkimiz" filmine Sakarya'da özel gösterim

SAKARYA (AA) - Sakarya'da komedi filmi "Çalgı Çengi İkimiz"in özel gösterimi yapıldı.

Filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki gösterim öncesinde hayranlarıyla bir araya geldi.

Burada hayranlarının sorularını yanıtlayan Kural ve Cemcir, yaptıkları esprilerle vatandaşları güldürdü.

Kural, bir soru üzerine filmin çekiminin 7 haftada tamamlandığını belirterek, "Şarkıların filme çok büyük etkisini olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ilk filmimizden beri şarkıları ön plana koyuyoruz. Benim favori şarkım ise 'Sie Liegt In Meinen Armen'. Bu şarkı kız arkadaşını kaybeden bir arkadaşın yazdığı şarkı." diye konuştu.

Cemcir de bir soru üzerine, "Bizim bu işi yapmamızı isteyen olduysa yapmamamızı isteyenler de oldu. Biz hiç pes etmedik. Her defasında daha iyisiyle tekrar ekrana çıktık. Pes etmeden çalıştık." dedi.

Daha sonra hayranlarıyla öz çekim yapan Cemcir ve Kural, sanatseverlerle filmi izledi.

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