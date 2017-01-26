Kış turizmin vazgeçilmezi: Atlı kızaklar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARS (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin yerli ve yabancı ziyaretçileri, sadece kayarak değil atlı kızaklarla gezinti yaparak da stres atıyor.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Sömestir tatilini de fırsat bilerek çocukları ile kayak merkezine gelen ziyaretçiler, bir yandan kayak yaparken diğer yandan farklı etkinliklere katılarak eğlenceli anlar yaşıyor.

Kayak merkezinde hizmet veren, doyumsuz manzaralar eşliğinde gezinti yapma imkanı sunan atlı kızaklar da yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor.

Sarıkamış'ta uzun kış mevsiminde genellikle ulaşım ve yük taşımacılığında kullanılan atlı kızaklar, kayak merkezinde turistlere hizmet veriyor.

Atlı kızaklar ile turlara katılıp kayak merkezi ve çevrede gezinti yapan turistler, şehrin stresinden uzak tertemiz havada eşsiz manzarayı seyretme imkanı buluyor.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki oteller bölgesine atlı kızağı ile hizmet veren 15 yaşındaki lise ikinci sınıf öğrencisi Kerim Gökcan, atını battaniye ile örtüp arpa ve saman yedirerek müşterilerini bekliyor.

Yaklaşık 3 kilometrelik alanda atlı kızak turu imkanı sunan Gökcan, yarı yıl tatilinde bir yandan okul harçlığını çıkardığını, bir yandan da turizme hizmet ettiğini söyledi.

- "Müşterilerimiz, atlı kızak turlarından çok memnun"



Yörede atlı kızakların eskiden beri kullanıldığını hatırlatan Gökcan, "Kızaklarımızla müşterilerimizi gezdiriyoruz. Orman içinde ve oteller bölgesinde tur atıyoruz. Müşterilerimiz bu atlı kızak turlarından çok memnun olduklarını söylüyorlar." dedi.

Gökcan, atlı kızakların yerli ve yabacı turistlerin ilgi odağı olduğunu belirterek, "Okulların tatil olmasıyla kayak merkezlerinde yoğunluk arttı, bizim işlerde de hareketlilik oldu. Ben de yarı yıl tatilinde her gün kayak merkezine geleceğim. Okullar açıldığında yalnızca hafta sonları gelip çalışacağım." diye konuştu.

Ankara'dan tatil için Sarıkamış'a gelen Gülşen Aslan da atlı kızak turlarının çok keyifli olduğunu dile getirerek, kristal kar üzerinde kayak yaptıktan sonra atlı kızaklarla gezmenin güzel olduğunu ifade etti.

Aslan, kayağın yorgunluğunu atlı kızaklarla gezerek attıklarını vurgulayarak, "Kayaktan sonra sarıçam ormanları arasında atlı kızakla gezerek, yorgunluğu atmak çok keyifli. Herkese öneriyorum." şeklinde konuştu.

Kayakseverlerden Mert Delibaş ise Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Sarıçam ormanları arasında kristal kar üzerinde kayak yapmak çok güzel. Atlı kızakla gezmek de insana çok büyük haz veriyor." ifadesini kullandı.