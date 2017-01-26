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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Erzincan'da 70 kaçak yakalandı

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:39
Erzincan'da 70 kaçak yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 70 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan-Refahiye karayolunun ilçe girişinde yaptıkları kontrolde durumundan şüphelendikleri otobüsü durdurdu.

İncelemede otobüste bulunan Afganistan, Bangladeş, Suriye ve Pakistan uyruklulardan oluşan, bir kız çocuğu ve bir kadının da aralarında yer aldığı 70 kişinin yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklular, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Bu kişilerin sınır dışı edilmek üzere Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne götürülecekleri belirtildi.

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