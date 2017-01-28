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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Sobanın üzerine kolonya döken çocuk yaşamını yitirdi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 17:57

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, sobanın üzerine kolonya döken 3 yaşındaki çocuk, vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıyar köyünde yaşayan Esra ve Timur Akgül çiftinin 3 yaşındaki çocukları Tolga, annesi dışarıda çamaşır astığı sırada, yanan sobanın üzerine kolonya döktü.

Parlayan alevler yüzünden kıyafetleri tutuşan çocuğun vücudunda ağır yanıklar oluştu.

Eve girdiğinde oğlunun yandığını gören anne, durumu yakınlarına bildirdi. 112 Acil Servis ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen çocuğun ailesi ve yakınları, gözyaşı döktü.

Çiftin 2 aylık bir bebekleri olduğu öğrenildi.

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