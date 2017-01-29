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GÜNCELLEME- Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 4 yaralı

29 Ocak 2017 Pazar, 12:18

BARTIN (AA) - Bartın'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Amasra ilçesinden kent merkezine giden Hulusi Esen idaresindeki 74 DB 666 plakalı yolcu otobüsü, Karaçay mevkisinde devrildi. İhbarın ardından kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüs şoförü ile yolculardan Filiz Fırat, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Nurbol Kushpan (21), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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