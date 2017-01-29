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Suriyeli ailelere yardım

29 Ocak 2017 Pazar, 15:40
Suriyeli ailelere yardım

HATAY (AA) - Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, Heybe İnsani Yardım Derneğince 2 tır sünger yatak gönderildi.

Heybe İnsani Yardım Derneği Başkanı Yasin Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin yardımına koşmaya devam edeceklerini söyledi.

Bölgede insanların yatacak yer bulmakta bile zorlandıklarını anlatan Karayel, "Bu doğrultuda İdlib'in kırsal alanlarında derme çatma çadırlarda barınan ailelerimizin kullanımına sunulmak üzere bin 585 sünger yatağı 2 tırla gönderdik." dedi.

Karayel, Suriye'nin iç bölgelerine yardım çalışmalarına sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan dernek tarafından, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Reyhanlı ilçesine sığınan Suriyeli ailelerin de aralarında olduğu 250 aileye gıda yardımı yapıldı.

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