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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Futbol: Spor Toto 2. Lig

29 Ocak 2017 Pazar, 15:47


Stat: Akçaabat Fatih

Hakemler: Tolga Kadaz, Uğur Önay, Harun Öztekin

Ofspor: Beycan, Oğuz, Selim, Barış (Dk. 40 Muammer), İsmail Can (Dk. 65 Niyazi), Adem, Muhammet, Emre (Dk. 75 Mustafa Emin), Hamza, Arif, Canberk

Fethiyespor: Kubilay, Hüseyin Cihan Avcu (Dk. 46 Nurettin), Bayram, Bekir Ozan, Hüseyin Atalay, Emir (Dk. 89 Cemre), Mert Er, Fatih, Selçuk, Aytaç, Eray (Dk. 83 Oktay)

Goller: Dk. 11 Bekir Ozan (penaltıdan), Dk. Emir (Fethiyespor), Dk. 54 Muhammet (Ofspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Hüseyin Cihan Avcu, Dk. 23 Emir, Dk. 66 Mert Er (Fethiyespor), Dk. 25 Selim, Dk. 29 Onur (yedek kulübesinde), Dk. 77 Adem (Ofspor)


TRABZON (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor, Ofspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

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