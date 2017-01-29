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TEKİRDAĞ (AA ) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Edirne'deki programlarının ardından Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki akrabalarını ziyaret etti.

Bakan Işık, Edirne'deki programlarının ardından, Malkara'ya gelerek ablaları Hanife ve Habibe Yıldız'ı ziyaret etti.

Ablası Hanife Yıldız'ın yaklaşık bir ay önce hayatını kaybeden kayınpederi Dursun İbrahim Yıldız'ın Camiatik Mahallesi'nde yaşayan ailesine de taziye ziyaretinde bulunan Işık, daha sonra bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Işık'a Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile Malkara Kaymakam Vekili Hamdi Üncü, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Aydın, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

Kahvehanede bir süre yakınları ve vatandaşlarla görüşen Işık, daha sonra ilçeden ayrıldı.