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Ağrı'da FETÖ/PDY operasyonu

30 Ocak 2017 Pazartesi, 20:08

AĞRI (AA) - Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, polislikten ihraç edilen bir kişi ile 3 polis memuru yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, soruşturmayı yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda il merkezi ve Tutak ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütle irtibatlı oldukları iddia edilen ve polis memurluğundan ihraç edilen bir kişi ile 3 polis memuru gözaltına alındı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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